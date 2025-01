El Área Sanitaria de Ferrol atendió un total de 168 ingresos por ictus durante todo el año 2023

Un ictus cambia la vida a quien lo padece pero también la de sus familias, sobre todo cuando quedan afectaciones importantes que dejan a la persona en situación de gran dependencia, sin poder moverse o valerse por sí mismo. Por fortuna hay lesiones que pueden recuperarse, no sin esfuerzo, pero otras que son difícilmente recuperables. Es ahí cuando la familia debe soportar la gran carga que supone ver a su ser querido en una situación tan difícil y tener que ayudarle día a día y en todo momento, poniendo a prueba los cimientos de los entornos familiares más estables.



Segunda causa de mortalidad



El ictus, es una enfermedad por la que cada año fallecen más de 27.000 personas en todo el país. Los infartos cerebrovasculares continúan siendo la segunda causa de mortalidad en España, la primera en el caso de las mujeres. Además, son el primer motivo de discapacidad adquirida en adultos y la segunda de demencia.

De los 120.000 españoles que sufren un ictus cada año, aproximadamente un tercio queda con secuelas.



El accidente cerebrovasculares, también conocido como trombosis, embolia o derrame es una enfermedad producida por un trastorno brusco de la circulación cerebral que altera el funcionamiento de una o varias áreas del cerebro. Existen fundamentalmente dos tipos de ictus, como precisan desde el Área Sanitaria. Uno es el isquémico, “que é o máis frecuente, prodúcese pola obstrucción ou taponamento dun vaso, que impide que o sangue chege a unha ou varias áreas do cerebro”. Esta interrupción del flujo sanguíneo provoca una falta de oxigeno y nutrientes que llegan a las neuronas para poder desarrollar sus funciones. Si esta situación se mantiene en el tiempo, puede quedar una lesión permanente en la región afectada. El segundo tipo es el hemorrágico que, aunque menos frecuente, se origina como consecuencia de la rotura de un vaso dentro del cerebro o en sus envolturas y causa una hemorragia cerebral.



Atención rápida



Desde el Área Sanitaria apuntan que el ictus “preséntase de forma brusca e inesperada; e constitúe unha emerxencia médica que require dunha intervención inmediata para realizar o diagnóstico e o tratamento”. Se manifiesta normalmente con pérdida de fuerza, de visión, de sensibilidad, o también con alteraciones del habla, lo que se conoce como “as tres F, e dicir: Forza, Fala e Faciana, claves para recoñecer un ictus e alertar do mesmo o antes posible”.



Desde el CHUF explican que esta patología “é o resultado da confluencia dun determinado estilo de vida e de circunstancias persoais. Os factores de risco máis importantes son a idade –máis frecuente en maiores de 60 anos–; os antecedentes persoais ou familiares de enfermidades cardiovasculares; a hipertensión arterial; as dislipemias –colesterol e outros lípidos aumentados–; a diabetes mellitus; o consumo de tabaco, alcohol e drogas e a vida sedentaria”. Asimismo, recuerdan que “a prevención do ictus é a mesma que para as enfermidades cardiovasculares: dieta san, control da tensión, do azucre, e do colesterol; evitar tóxicos como o tabaco e facer exercicio”.

Pioneros



El Área Sanitaria de Ferrol cuenta con un protocolo de atención y tratamento del ictus isquémico en fase aguda desde el ano 2013. Este fue “elaborado por un equipo multidisciplinar de profesionais da área que se complementaba coa activación do Plan Galego de Atención ó Ictus, en xuño de 2016”, como explican desde el CHUF destacando que esta Área fue pionera. El plan en cuestión “procura diminuír a mortalidade das persoas que sofren un ictus isquémico; reducir o tempo transcorrido entre o inicio dos síntomas e a chegada ao hospital e a demora na confirmación diagnóstica; adecuar o procedemento terapéutico ás necesidades específicas asistenciais do paciente; e coordinar a actuación entre os distintos profesionais”.



En el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), en el año 2023, Ingresaron un total de 168 accidentes cerebrovasculares agudos, con diferentes consecuencias. Así, desde el Área Sanitaria inciden en que “os consellos preventivos multiplican o seu valor ao ter en conta que, se detectamos con celeridade ese ictus, e o paciente ten mellores condicións clínicas, poderá acceder aos tratamentos que tentan recanalizar esa lesión, como é a fibrinólise e a trombectomía”. Queda claro que ante la primera sospecha no debe haber demora y hay que acudir cuanto antes al centro hospitalario.

Si la tramitación del expediente de la Dependencia lleva de media 18 a 24 meses es fácil pensar, es un hecho, de facto, que muchas personas no llegan a disfrutar de ese alivio que conlleva la certificación de la condición de dependencia, que en muchos casos permite poder tener acceso a recursos como el Servicio de Ayuda en el Hogar, entre otros. Recursos muy necesarios para el enfermo pero también para el cuidador, que sufre las consecuencias de ese cambio de vida de forma tan brusca, e incluso más, que el propio afectado. La Xunta anunció a finales de año su Plan de Agilización y Simplificación de los trámites de depedencia y discapacidad, dotado de 90 millones de euros y que busca reducir esperas a la hora de recibir una prestación garantizando que “ningunha persoa espere máis de seis meses desde que presenta a solicitude ata que se lle concede”. Para ello se anunció una reducción de la burocracia, presentando una única solicitud. Además, se aplicará una homologación de dependencia a la discapacidad. Las personas con dependencia reconocida y que ya tengan solicitada la discapacidad recibirán durante este mes de enero la resolución de su certificado. De este modo, las de grado 1 tendrán reconocido un 33% de discapacidad, las de grado 2, un 66% y las de grado 3, un 100%, acortando el plazo en muchos meses, de cumplirse las pretensiones.

