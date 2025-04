Los cuidados paliativos, a debate en un congreso galego portugués en el que participa el Área Sanitaria

“Integrar os cuidados paliativos na atención primaria non só mellora a calidade de vida dos pacientes e as súas familias, senón que tamén promove un sistema de saúde máis humano, accesible e eficiente”, así lo destacaba el responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos del Área Sanitaria de Ferrol, y presidente de la Sociedade Galega de Coidados Paliativos, Marcelino Mosquera Pena, que abría la sesión del Congreso Luso-Galaico sobre estos cuidados que se celebraba en las últimas horas en Viana del Castelo, Portugal.

Su intervención en este encuentro transfronterizo se centró en la reflexión sobre los retos actuales y futuros en la atención paliativa en contextos hospitalarios y comunitarios.

Esta reunión, organizada entre la Asociación Cuidados Paliativos del Alto Miño y la Sociedade Galega de Coiados Paliativos, contó con una sólida representación del sistema sanitario gallego en su sesión inaugural. Profesionales de referencia de distintas áreas sanitarias participaron activamente en el acto de apertura, poniendo de relieve el compromiso de Galicia con la mejora continua de la atención paliativa. No que se refiere al Área Sanitaria ferrolana, Interviu también junto a Marcelino Mosquera, el especialista de Hospitalización a Domicilio de Ferrol, Marcos Daniel Montero, que compartió experiencias de coordinación entre niveles asistenciales, subrayando el papel fundamental de la hospitalización domiciliaria en el acompañamiento de los pacientes en fases avanzadas de enfermedad.

Tal y como afirmó en su intervención, “la hospitalización a domicilio da una respuesta integral a los desafíos del sistema”.

Participación gallega

Tal y como indicaba el profesional del área ferrolana, Marcelino Mosquera, también participaron desde el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), la enfermera gestora de casos, Mónica Martínez, quien acercó la visión de enfermería en la atención a pacientes cróni con los complejos, destacando la importancia de la continuidad asistencial y el seguimiento proactivo en el ámbito hospitalario y domiciliario. En sus palabras, “tenemos que realizar una medicina personalizada y que acerque valor: atención integral, atención compartida y telemedicina.”



Completó la mesa gallega el doctor Fernando Lamelo, integrante del equipo de Hospitalización a Domicilio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), quien abordó la integración de las residencias sociosanitarias en el modelo de atención domiciliaria. Subrayó la relevancia de establecer equipos de intervención específicos para estos entornos, como estrategia clave para garantizar una atención ágil, coordinada y centrada en las necesidades de los residentes más vulnerables.

El profesional del área Sanitaria de Ferrol y presidente de la Sociedad Gallega de Cuidados Paliativos, Marcelino Mosquera, afirmaba para finalizar que “a destacada intervención destos profesionais no só evidenciou a calidade do traballo que se fai en Galicia no ámbito dos coidados paliativos, senón que tamén reafirmou a vontade de colaboración entre os sistemas sanitarios galego e portugués, en beneficio dunha atención máis compasiva, coordinada e eficaz", subrayó.