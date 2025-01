Árboles caídos y una treintena de rayos en la despedida de Herminia

La borrasca Herminia, que desde el pasado sábado golpea con fuertes vientos e intensas lluvias el área de Ferrolterra, comienza a abandonar el territorio. El fenómeno meteorológico dio hoy sus últimos coletazos en el conjunto de las tres comarcas, especialmente durante la noche, cuando se registró una nueva oleada de incidencias, aunque más discreta que en jornadas anteriores.



Así, el Concello de Ferrol informó que, entre las 20.00 horas de ayer lunes y las 08.00 horas de este martes, los profesionales del cuerpo de bomberos realizaron un total de seis salidas, todas ellas en relación a árboles tirados por el viento. En concreto, se actuó en las instalaciones del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de la ciudad naval; en los lugares de Bidela, Rioxunto y Cocheras, en Mandiá, Esmelle y Covas, respectivamente; y en las parroquias de Brión y Leixa.



En el caso de Narón, fuentes municipales apuntaron que el Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) no tuvo salidas durante la noche, mientras que el parque comarcal de Bombeiros do Eume, con base en As Pontes, estuvo cerrado durante 24 horas por falta de personal. A nivel particular, el Concello de San Sadurniño informó, por medio de las redes sociales, de que el viento había desprendido varias tejas de la cubierta del convento do Rosario, teniendo que avisar el gobierno a una empresa especializada para acometer la reparación –si bien los trabajos se vieron interrumpidos por los episodios de viento, lluvia y rayos que se registraron en el área durante la mañana–.



Por otra parte, el servicio de transporte ferroviario entre Ferrol y A Coruña estuvo paralizado hasta el mediodía por las condiciones meteorológicas, pese a que se había restablecido ayer lunes tras la suspensión de servicios del domingo. Del mismo modo, la línea de ancho métrico entre la ciudad naval, Ribadeo y Oviedo también se recuperó este mediodía después de dos días con todos los trayectos cancelados.

Situación meteorológica

Al margen de incidencias, durante la noche y buena parte de la jornada de este martes se redujo drásticamente el nivel de precipitaciones, que solo superaron el litro por metro cuadrado en dos ocasiones, a las 02.50 y a las 09.00 horas, según Meteogalicia.



El viento, por otro lado, comenzó a perder intensidad en torno a las seis de la mañana, aunque con picos de rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora y una fuerza media de entre 20 y 30. Se registró, no obstante, un episodio de fuertes ráfagas entre las 08.50 y las 09.10 horas en el que se alcanzaron los 90. En cuanto a los rayos, hasta el mediodía se constataron sobre una treintena en las tres comarcas, especialmente en As Pontes y Cerdido.



Por último, a partir de mañana, llegará a Ferrolterra otra borrasca, Ivo, y por ello la Xunta activó desde hace escasas horas la alerta naranja en buena parte del litoral.