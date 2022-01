Aprobada la nueva Delegación Territorial de la Xunta en la ciudad

La Delegación Territorial de la Xunta en la ciudad naval ya es una realidad. Este cambio administrativo, uno de los puntos clave del gobierno gallego en su Pacto de Estado por Ferrol, fue aprobado ayer por el Consello da Xunta, dando luz verde al Decreto 245/2009, por el que se “reformula” la estructura “da Administración periférica mediante a regulación da figura das delegacións territoriais”.



De esta forma, según señaló el ejecutivo autonómico por medio de un comunicado, se establece “unha unidade administrativa especial” en Ferrol por medio de su disposición adicional quinta. Así, con la aprobación de esta iniciativa, se cumple el compromiso establecido meses atrás por el gobierno gallego en el marco del mencionado Pacto de Estado y que, a finales del pasado mes de diciembre, ya había adelantado el vicepresidente económico, Francisco Conde, en un encuentro en la ciudad naval con patronal y sindicatos –el conselleiro había aseverado que la creación de la delegación sería “inminente” y que todos los trámites estaban en marcha–.









Refuerzo





Según destacó la Xunta, con este nuevo decreto se “refuerza” la estructura administrativa con la creación de esta delegación, que actuará como “órgano de dirección e actuación da administración autonómica”. Éste, asevera el ejecutivo gallego, aglutinará “todas as dependencias administrativas existentes dentro do seu ámbito territorial”.



Del mismo modo, el gobierno autonómico señaló que al frente de este nuevo organismo “estarán o delegado e o secretario territorial”, los cuales serán nombrados en próximas fechas y que, además, contarán “co apoio técnico e administrativo da oficina coordinadora existente”, dado su estatus de unidad especial. Por último, desde la Xunta se ha recordado que esta delegación territorial estará integrada por los municipios de Ferrol, Narón, Valdoviño, Cedeira, Ares, Mugardos, Fene, Neda, San Sadurniño, Moeche, As Somozas, Pontedeume, Cabanas, A Capela, As Pontes, Monfero, Cerdido, Cariño, Ortigueira y Mañón.









Pacto de Estado





Como ya se había mencionado, la creación de esta nueva delegación, que estará localizada en el interior del edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, forma parte de las iniciativas del gobierno autonómico para la reactivación económica de la comarca, así como uno de los puntos integrados en el Pacto de Estado por Ferrol.



A este respecto se refirió el titular del gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, al término de la celebración del Consello, donde afeó una vez más que el Gobierno central no diese una respuesta a la propuesta del Pacto de Estado. Núñez Feijó insistió en que, desde la administración autonómica, “non sabemos se hai interese” en la iniciativa por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez, pero que, por su parte, seguirían “insistindo” hasta obtener una respuesta.



Por último, el presidente de la Xunta señaló algunos de los temas “clave” de cara a la recuperación económica e industrial de la comarca, tales como la necesidad de carga de trabajo para el sector naval; las alternativas para mantener el tejido laboral en As Pontes tras el cierre de la central térmica; o las potencialidades del sector eólico, tanto terrestre como marítimo.



De hecho, algunos de estos temas fueron trasladados poco después a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un encuentro mantenido en A Coruña con representantes políticos y empresariales para abordar algunos de los proyectos ya presentados a la primera línea de ayudas de transición. En este sentido, Feijóo señaló que se le facilitó a Ribera “un dossier” con las propuestas.