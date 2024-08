Aparece destrozado el cartel que indica la prohibición de perros en el arenal de Caranza

El cartel que indica la prohibición de acceder con perros a la playa urbana de Caranza durante la temporada de verano apareció este viernes destrozado y tirado entre la maleza. Según indicaron varios vecinos, esta no es la primera vez que se da este acto vandálico, sino que es una “constante” cada año.

No obstante, no se han recibido quejas por la presencia de animales en el arenal, al menos durante las horas de sol, especialmente por la presencia de los profesionales del servicio de socorrismo ferrolano. Cabe recordar que el gobierno local continúa estudiando la posibilidad de habilitar un arenal específico para aquellos acompañados de sus mascotas, aunque desde el inicio de la temporada no se han dado avances.