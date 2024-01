Antonio Polo: “La poesía también sirve para ajustarle las cuentas a la realidad”

Aunque su génesis tuvo como escenario el Madrid de la pandemia, “La vida en las calles”, el último poemario de Antonio Polo, puso el punto final en A Cobeluda, donde reside desde 2021. El autor, que dirige la revista cultural Ariadna (puede consultarse a través de internet) y también el club de lectura de la Universidad Sénior de Ferrol, lo presenta este viernes, a partir de las 19.00 horas, en la Casa das Palmeiras de Neda.



Si en Ferrolterra concluyó el libro es porque se enamoró de esta tierra, un lugar del que era natural su madre y en el que también estuvo destinado su padre, marino. “Nací en el sur, en Cádiz, pero, como todo hijo de marino, he vivido en muchos sitios. Tengo familia aquí”, apunta, “y un poco antes de jubilarme tuve la oportunidad de volver y este sitio realmente me sorprendió”. Tanto, que con su mujer acabó comprando una casa que fueron arreglando, explica, “para pasar los veranos, así que dejé de pasarlos en La Manga para venir aquí. Esto es una maravilla”, subraya. Con la jubilación llegó el momento de tomar la decisión. “¿Por qué no nos vamos a vivir a Galicia?, nos preguntamos mi mujer y yo. Y aquí estamos desde entonces”.



Polo no deja de enumerar las ventajas de vivir en Ferrolterra. “Para mí fue todo un descubrimiento; todo es accesible, todo está cerca, la lluvia es una maravilla... ¡Estamos encantados!”, cuenta. Además, se han adaptado e integrado perfectamente en la vida social y cultural de la ciudad. Ambos son alumnos de la Universidad Sénior y Antonio dirige su club de lectura. “Es curioso, pero aquí tenemos mucho ajetreo”, reconoce, “porque hay muchas posibilidades. La universidad nos ha abierto muchas puertas y, por ejemplo, me he acostumbrado a volver al teatro ¡y eso que hacía casi treinta años que no iba!”.



Esta es la nueva vida de Antonio Polo, que en este “La vida en las calles”, compuesto por 25 poemas, ensalza estos espacios como lugares de socialización. “Quizás en sitios más pequeños no se apreció tanto, pero en Madrid el confinamiento fue muy duro. La vida no se hace solo en casa, sino en la calle, y en ese momento”, señala, “comencé a darle forma a los primeros poemas que, ya instalados en Neda, adquirieron otra dimensión, pero con el mismo espíritu, la idea de libertad”.



El libro es bilingüe, el homenaje que Polo quiere hacer a su tierra de acogida. “Lo estoy aprendiendo poco a poco, gracias a mis compañeros de universidad, e intento demostrar ese agradecimiento en El último faro, el poema que cierra el libro”.



Sobre su estilo, Antonio Polo no es muy partidario de definirlo o etiquetarlo. “Hago un tipo de prosa poética; entiendo la poesía desde la visualidad, desde las emociones que surgen en un paseo por el campo o en la visión de una calle”, apunta. Son referencias, añade, que aporta la lectura de autores como Juan Carlos Mestre, dice, “porque es cuando te das cuenta de que las sensaciones son las que realmente hacen el poema. La poesía es algo muy intimista y a algunos nos sirve para ajustarle las cuentas a la realidad, como decía García Montero”.