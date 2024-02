Ángel Mato (PSdeG): “Tivemos moi pouco tempo para poder presentar a nosa proposta programática”

Ángel Mato escuchó el desenlace de la jornada electoral por la radio, mientras estaba de viaje. El PSdeG perdió cinco diputados, uno de ellos en la provincia de A Coruña, y en Ferrol bajó 4,4 puntos porcentuales respecto a los resultados de 2020. El secretario general de los socialistas ferrolanos habla del adelanto electoral como uno de los factores que impidió llegar a la ciudadanía y de un futuro en el que tiene que ser su partido el que lidere la alternativa para que pueda tener éxito, como sucedió en 2005.

“Os resultados non son os que agardabamos. A nosa intención era conseguir o cambio na Xunta de Galicia”, explicaba. “A estratexia do Partido Popular funcionou como eles desexaban, no sentido de que tivemos moi pouco tempo para poder presentar a nosa proposta programática. Hai que seguir traballando e tócame agradecerlle a toda a xente que participou en Ferrol na campaña”.

También se acusa en el resultado la visualización de un combate entre dos, el PP y el BNG, una estrategia que Mato también ve intencionada. “Interesaba polarizar e dalgunha maneira esconder ao noso candidato. Iso viuse claro porque nalgún momento mesmo se plantexou que puidera haber un debate con dúas forzas políticas”. Ángel Mato cree, sin embargo, que el cambio de gobierno se ha dado en Galicia en el momento en el que el PSdeG tiene posiblidades de liderarlo y las demás fuerzas de izquierda, acompañarlo.



Respecto a Gómez Besteiro, considera que es “un candidato extraordinario” para el que que hay que seguir trabajando y así “poder concorrer ás eleccións con condicións de normalidade, non con tanta premura”.