Ángel Mato | “As contas indican unha carencia absoluta de idea de cidade”

El portavoz del PSOE de Ferrol y anterior alcalde, Ángel Mato, coincidió con el resto de formaciones de la oposición señalando que las cuentas de 2025 “contemplan os mesmos investimentos que as do ano 23 e 24”, lo que indica, afirma, que hay “unha carencia absoluta de idea de cidade”.



“De nada lle vale ao goberno facer catro orzamentos en catro anos si ao final non se iniciou nin unha soa das obras que están previstas”, lamentó. Asimismo, el socialista afeó al actual ejecutivo que, al llegar al poder, “dicían que había unha débeda tremenda”, pero que ahora “vaise incrementar en oito millóns de euros”. En este sentido, Mato critica no solo que el grupo de gobierno “deixa hipotecadas polo menos a cinco corporacións máis”, sino también que lo haga con una decisión “de carácter unilateral”.



Por otra parte, el secretario xeral del PSOE ferrolano señaló que “apenas hai un incremento en cuanto a gasto social (...) no referido á promoción do emprego nin da formación para os traballadores que necesiten recualificación”, pero sí “na presión fiscal para os cidadáns”.



Así, Ángel Mato acusó al alcalde, José Manuel Rey, de “incumprir as súas principais propostas” durante las elecciones, “que eran apostar polo emprego e pola reducción de impostos”. “Xustamente fixo todo o contrario”, subraya, afirmando que las cuentas no reflejan ninguna medida para la creación de puestos de trabajo o nuevo suelo industrial.