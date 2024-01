Ángel Mato apuesta por “entregarnos a las autonómicas”, pese a alguna dimisión en el PSOE ferrolano

Al malestar manifestado por algunos afiliados del PSOE ferrolano con respecto a la convocatoria de asamblea en la que se aprobó la lista para las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero y por el desplazamiento hasta el número 8 del primer candidato de esta agrupación en la candidatura provincial, se ha sumado estos días alguna dimisión en el seno de la ejecutiva local –aunque se hablaba de varias, solo se ha hecho efectiva una–. La falta de “peso”, apuntan, que ha tenido Ferrol en esa candidatura estaría detrás de ese abandono y de las quejas de algunos sectores del partido.



Al secretario xeral, Ángel Mato, le consta esa dimisión –de los 25 que integran la ejecutiva– pero dice desconocer ese malestar del que se habla.

“Hay que poner los ojos en las autonómicas”, afirma, y aunque dice atender al malestar que pueda haber, “se trata de una ejecutiva muy amplia”, por lo que siempre hay alguna baja, “ya sea por una u otra razón”, afirma Mato.

De todos modos, insiste en que “no toca eso” ni perder el tiempo, “ya que tenemos unas elecciones autonómicas encima y hay que conseguir que Besteiro sea presidente”.



Con respecto a que el primer representante de la agrupación local en la candidatura sea Manuel Santiago –número 8– Mato manifestó que aunque “siempre me gusta que Ferrol esté bien representado en todo, creo que hacer una lista es complicado y cualquier compañero lo hará estupendamente, lo de menos son los nombres”. Lo importante, apuntó, “es que cambie la forma de hacer política y en eso nos volcaremos estos meses”.



De todos modos, no es la primera vez que Ferrol no ocupa puestos de salida en la composición por A Coruña En los anteriores comicios autonómicos, fue Bruno Díaz el más adelantado, el número 5, y se quedó a ls puertas del Parlamento gallego. En puestos más bajos se encontró Ferrol en 2016, cuando la propuesta ferrolana más avanzada, Eva Martínez, figuraba en el número 12. Entonces también hubo quejas por estas decisiones, aunque no ocupaba la Secretaría Xeral del partido local Ángel Mato sino Beatriz Sestayo.