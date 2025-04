Un análisis sobre migraciones y relaciones internacionales que se abre al público en el Campus

Las puertas del aula Magna de la Facultade de Humanidades e Documentación, en el Campus Industrial de Ferrol, se abrirán este jueves y viernes tanto para la comunidad universitaria como para el público general. El motivo es un encuentro internacional que se presenta bajo el título “Conference on Migration and International Relations in Europe”, organizado por un grupo de alumnos de grado.



El proyecto nació enmarcado en las materias de Xestión de Proxectos de Cooperación I y II, que imparte el profesor y coordinador del título en Relacións Internacionais, Félix Puime. Este será uno de los doce protagonistas del programa, en el que figuran nombres de reconocido prestigio a nivel mundial. En el evento, los expertos analizarán el funcionamiento de la política migratoria y de las relaciones internacionales en Europa a través de cuatro líneas de trabajo. La primera se centrará en las causas y patrones de las migraciones contemporáneas, tanto en Europa como en África. Asimismo, el segundo bloque temático tratará de examinar el impacto social y económico de la inmigración en los países receptores.



Por otra parte, en la tercera línea de trabajo se hablará sobre los derechos humanos de las personas migrantes, poniendo el foco particularmente en aquellas que se encuentran en una situación legal irregular. Para terminar, en el cuarto bloque se explorará la degradación ambiental y los desastres naturales impulsados polo cambio climático, que generan nuevas olas de migración en regiones vulnerables como pueden ser el sudeste asiático, África o el Caribe.



Protagonistas

La lista de interventores que se desplazarán esta semana hasta la Facultade de Humanidades e Documentación incluye al investigador en la Brussels School of Governance de la Vrije Universiteit Brussek –VUB–, Omar Cham; la experta en Gestión Internacional de Recursos Humanos en la ICN Business School, Acil Abdul Hadi; y los profesores de la Universidad de Economía de Bratislava, Rudolf Kucharčík, Peter Jančovič y Martin Karas.



También forman parte del programa la profesora en Derecho de Inmigración de la Universidad de Copenhague, Silvia Adamo; el economista e investigador polaco Jan Brzozowski; el experto en seguridad regional en el Medio Oriente, Wojciech Nowiak; el especialista en conflictos territoriales en Europa, Artak Mkrtichayan, así como, respectivamente, la investigadora del grupo Jean Monet de Competencia e Desenvolvemento y los profesores de la UDC, Andrea Teira, Patricia Muñíz, Christoph Rudolf Schreinmoser y Félix Puime.

el grado bilingüe en el que nace este proyecto estudiantil

La Facultade de Humanidades e Documentación acoge el grado en Relacións Internacionais desde el curso 2022/23, un título interuniversitario con la UVigo. Para los dos últimos años, que serán los de especialización, el Campus Industrial local ofrece la mención en Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, mientras que el de Ourense propone la de Xestión de Proxectos Internacionais. Para acceder al grado, los alumnos deben acreditar un nivel B1 en inglés en el momento de formalizar la matrícula, una vez superada la ABAU y obtenida la plaza.