Ana Pontón promete un servicio de proximidad ferroviario con A Coruña

El tren, el sector naval, la vivienda y la recuperación de la ría centraron la intervención de la candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, en el mitin central de la formación nacionalista en Ferrolterra en esta campaña del 18F. El Bloque exhibió músculo en el Auditorio de Ferrol, que llenó y donde su líder hizo un llamamiento “a todas as persoas que queren cambio” para que el domingo metan su papeleta en la urna.



“É o momento de apostalo todo ao BNG. Humildemente, pido aos galegos e ás galegas a oportunidade de ser a súa presidenta”, añadió antes de cargar contra el candidato popular, Alfonso Rueda, por “non ter nin proxecto, nin ideas, nin ilusión polo país”. No fue el único dardo hacia el presidente de la Xunta en funciones, al que afeó “que lles estea dando plantón aos galegos e ás galegas por non acudir a todos os debates”. “Un candidato ausente”, afirmó Pontón, “demostra que non está preparado nin para defender o futuro dun país nin para poñer nas súas mans o futuro do país”.



Propuestas

La crítica general dio paso a la parte propositiva para Ferrolterra, aunque la actividad de la candidata nacionalista en la comarca comenzó antes en una reunión con las Anpas de los centros educativos de Narón, acompañada por el número 4 por A Coruña, Mon Fernández.



En el Auditorio, Ana Pontón incidió en el acceso “a unha vivenda digna” y, para ello, avanzó un plan “que pasa pola compra de inmobles baleiros –en Ferrol, precisó, son más de 11.000 pisos– para pór no mercado vivenda pública a prezos limitados para que as familias e a xente moza poidan pagar cos seus salarios”.



Un plan de saneamiento y recuperación de la ría para impulsar la actividad marisquera, con una “drástica perda de produtividade” en los últimos tiempos y la apertura de los astilleros de la ría a la construcción naval civil fueron otros dos ejes del discurso de Pontón, que hizo especial hincapié en la mejora de las conexiones ferroviarias. En ese sentido, la candidata nacionalista consideró “urxente” la modernización de las infraestructuras del tren y señaló que la creación ya anunciada del ente público Galtren permitirá “pór en marcha un servizo de proximidade entre Ferrol e A Coruña para conectar unha área de máis de 400.000 habitantes”, concluyó.