Las altas en la Seguridad Social crecieron un 0,19% el pasado mayo

Como cada año, la llegada del verano trae consigo un más que significativo incremento en la demanda de profesionales del sector servicios, especialmente en el negocio de la hostelería. Esto puede observarse tanto en las cifras de empleo, que en el último mes registró una caída del desempleo del 3,71%, situándose en mínimos históricos; como en las de altas en la Seguridad Social.



Así, respecto a este último indicador, el Instituto Galego de Estatística (IGE) publicó ayer su balance mensual para la comunidad, correspondiente al mes de mayo, en el que se constata una nueva subida en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. No obstante, es importante destacar dos factores: por una parte, al ofrecerse estos datos siempre con un mes de diferencia con el informe de desempleo, aún no se reflejan las cifras del mencionado pico de demanda. Por otra, antes de 2022 este documento tenía una publicidad trimestral y por ello hasta el próximo mes de agosto, cuando se conozcan las altas de junio, no se puede hacer una comparativa, por ejemplo, con los resultados previos a la pandemia de coronavirus.

Ferrolterra



Una vez señalado esto, se puede profundizar en el referido documento. Comenzando por el balance comarcal intermensual, en el conjunto de los tres territorios, el número de altas en la Seguridad Social creció un 0,19% respecto al pasado abril –se registraron 62.392 inscritos frente a los 62.273 del mes anterior–. A nivel porcentual, el territorio que registró un mayor incremento fue el Eume, donde se alcanzó un 0,56% –de 8.772 a 8.821–; seguido de Ortegal con un 0,19% –de 3.594 a 3.601– y finalmente Ferrol, que contó con un aumento del 0,13% –de 49.907 a 49.970 inscritos–.



Estos datos muestran una continuidad en la tendencia reflejada en el anterior balance, aunque con un incremento menor –algo comprensible dado el marco temporal– y un “ránking” diferente. En este sentido, de marzo a abril la comarca con un mayor aumento de inscritos en la Seguridad Social fue Ortegal (+1,3%), seguida del Eume (+0,9%) y Ferrol (+0,34%).



Por otro lado, los resultados interanuales en el conjunto de las tres áreas también siguieron en mayo la tendencia del mes anterior, por lo que no resultan del todo positivos. Y es que, si bien las cifras globales indican un aumento en el número de altas, esto se debe al cómputo de Ferrol, que logra paliar la caída en el resto de los territorios. De este modo, el incremento total en las comarcas fue del 0,92% –un 0,02% por detrás de abril–, pasando de 61.823 inscritos en mayo de 2022 a 62.392 en 2023.



De forma pormenorizada, en el área de Ferrol se pasó de 49.330 altas a 49.970, lo que supone un incremento del 1,3% –un 0,08% por encima del balance interanual de abril–; mientras que en el Eume la caída fue del 0,62% –de 8.876 a 8.821– y en Ortegal del 0,44% –de 3.617 a 3.601–. Estos dos últimos resultados, asimismo, dan continuidad a los del mes anterior, donde las bajadas fueron del 0,08 y del 0,47% para el Eume y Ortegal, respectivamente.

Municipios



A nivel municipal, los concellos de las tres comarcas registraron, en términos generales, resultados intermensuales positivos aunque en la mayoría de los casos discretos, destacando especialmente aquellos con una mayor tradición turística. Así, en el área de Ferrol únicamente Cedeira y Fene cerraron el mes con cifras negativas –el primero muy reducidas, apenas cuatro altas menos, pero el segundo cayó en 34 personas–; mientras que los ayuntamientos de Ares (+7), Ferrol (+25), Mugardos (+12), Narón (+14), Neda (+14) y Valdoviño (+16) obtuvieron los mejores resultados del área.



En la comarca del Eume, por otro lado, tan solo el municipio de Pontedeume cerró mayo con un balance negativo –muy reducido, de tan solo dos personas–, al tiempo que el concello que más destacó, con gran diferencia, fue As Pontes, donde la afiliación se incrementó en 34 personas –más que el resto de ayuntamientos combinados–.



Por último, en el área de Ortegal el balance de mayo fue mucho menos llamativo, contando con incrementos en Cariño (+5) y Ortigueira (+4), pero al mismo tiempo una caída en las inscripciones en Cerdido (-2) y, curiosamente, ninguna variación en Mañón, que se mantuvo en los 393 vecinos en la Seguridad Social.