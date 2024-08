Alfonso Villares define Equiocio como el escaparate de lo mejor de Galicia

Equiocio vivió este viernes su segunda jornada y el inicio de las competiciones hípicas. En el acto de apertura oficial del certamen estuvo presente el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, que regresó a Ferrol para dar el pistoletazo de salida del evento, ante un auditorio repleto de representantes de la vida política, social y cultural de Ferrolterra.

En su intervención, Villares destacó que, “ao longo das súas 33 edicións, a cita tense en convertido nun escaparate único para o destino Ferrolterra-Rías Altas”. Además, insistió en la “oportunidade que brinda o certame hípico para poñer o foco nas potencialidades de Galicia”, refiriéndose en concreto a la aportación de la Xunta a través de la campaña “Galicia Sabe Amar”, para “pór en valor os produtos do noso mar e o traballo dos nosos mellores chefs”, aseveró.

Foto: Jorge Meis

Junto al conselleiro tomó la palabra la diputada provincial Rosana García y el alcalde accidental de Ferrol, Javier Díaz, así como el presidente del comité organizador, Ricardo Pérez Lama, quien incidió en que Equiocio es un “evento singular” por su “capacidade de xuntar vontades, e tamén polo seu compromiso coa sostibilidade e co ámbito social”, destacó.



En esta segunda jornada, repleta de propuestas, se respiraba un ambiente plenamente festivo, con una importante afluencia de gente que se volcó con los talleres y las diferentes propuestas de ocio. El tiempo también acompañó, ya que no era tan bueno como para que la gente optara por ir a la playa, ni tan malo como para que se quedara en casa, así que no pudo ir mejor esta segunda jornada de la cita, con una afluencia de gala y con numerosos rostros conocidos y autoridades que no quisieron perderse el inicio del certamen.

Foto: Jorge Meis

Tras las intervenciones actuaron la coral polifónica del Casino Ferrolano-Tenis Club y la rondalla del Club de Campo, iniciando posteriormente el recorrido guiado a las instalaciones que se les hace a las autoridades de mano los organizadores. Los talleres de plantación de Gadis, la Barroteka, exhibiciones de baloncesto en silla de ruedas y de baile se sumaron a otras propuestas fijas como el Ecomarket o los stands sociales, culturales e institucionales. El broche a un día redondo se encargó de ponerlo la banda Malditos Pendejos. l

Programa de este sábado

Concursos hípicos pista central, hasta las 21.00 h.

Segunda jornada de competiciones hípicas en la pista central del campo de As Cabazas.

Taller reciclaje 17.00 h.

El espacio social acoge nuevas propuestas en esta jornada. Mención aparte merece el taller de reciclaje que promueven desde Affinor en el espacio Village. En este mismo lugar, a las 18.00 horas, habrá música en vivo a cargo de la Agrupación Musical Virgen del Carmen.

Galicia sabe amar Stand Xunta, 18.00 y 19.30 horas

El espacio de la Consellería do Mar acoge nuevas charlas y degustaciones. La primera, “Algas: as verduras do mar”, versa sobre las potencialidades gastronómicas de las algas y la segunda, sobre el lenguado procedente de las labores de acuicultura.

Sesión de zumba Village de EQ, 19.00 horas

El espacio Village de EQ acoge a partir de las siete de la tarde una nueva exhibición, en este caso de zumba, de la mano de la entidad Asarga.

Conciertos Village, 21.00 horas

Esta nueva jornada repleta de actividades llegará a su fin con una nueva propuesta musical. Así, a partir de las nueve en el escenario del espacio Village de EQ actuarán Deus y el grupo Quentada.