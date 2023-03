El alcalde trató en el Ministerio de Transportes la necesidad de completar la obra de As Pías

El alcalde, Ángel Mato, mantuvo ayer en la sede del Ministerio de Transportes, en Madrid, una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Transportes, David Lucas Parrón, con el que abordó cuestiones relacionadas con el proyecto de eliminación de la depresión de As Pías, así como la comunicación ferroviaria para merancías y entre Ferrol y A Coruña.

Tal y como explicó el regidor local al final del encuentro, se abordó la necesidad de intentar completar las obras de humanización de la avenida de As Pías, con el fin de favorecer el enlace con la carretera de Castilla. Además, se analizaron dos cuestiones de mejora de la seguridad viaria: la construcción de dos nuevas rotondas.

Desde el Concello de Ferrol se planteó que la intersección con el barrio de Ultramar deberá establecerse con los mismos criterios que existen para resto de calles de la zona. La presentación de propuestas que pueden llevarse a cabo fueron bien acogidas desde el Ministerio, como explicó el alcalde, que indicó que se trata de "actuaciones imprescindibles para dotar de un carácter homogéneo a toda la humanización".



La actual avenida de As Pías consta de doble calzada, con limitación de accesos y enlaces a distinto nivel, lo que no supone una integración en la malla urbana "constituyendo un impedimento físico para la permeabilidad de vehículos y peatones entre ambas márgenes y los barrios situados en ellas". Para paliar ese “efecto barrera” actual y potenciar la continuidad de los barrios de Esteiro, los Ensanches, O Bertón y Caranza está proyectado situar la futura Avenida de As Pías al mismo nivel que las zonas urbanas del entorno. De esta forma, se suprimen los actuales enlaces a distinto nivel de acceso al barrio de Caranza y a la carretera FE-11, sustituyéndolos por dos glorietas o rotondas en la ejecución total de la obra. Una de ellas estará en conexión de la FE-11 con la FE-14 y la otra conectará la avenida con la calle Marqués de Santa Cruz.

En el encuentro de esta mañana, se abordó la necesidad de la mejora de conexiones ferroviarias entre Ferrol y A Coruña y el Eje Atlántico de mercancías. En este sentido, Mato explicó que está en elaboración un estudio informativo para poder analizar la viabilidad de esos trazados y, añadio, "en unos meses veremos el rsultado y deberíamos volver a sentarnos para abordar una cuestión imprescindible como esta".