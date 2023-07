El alcalde de Ferrol prioriza “emergencias” como los desbroces en la zona rural

Una vez iniciada la campaña estival con la puesta en marcha del servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Ferrol y dotado de los servicios necesarios los arenales, la Xunta de Goberno local aprobó ayer una tercera actuación dentro de lo que el alcalde, José Manuel Rey, definió como “paquete de verano”, los desbroces.



Así las cosas, iniciado el mes de julio todavía no se ha puesto en marcha el plan en la zona rural, aunque en el mes de marzo ya se había aprobado un convenio con la Diputación para iniciar una campaña de desbroces, que no llegó a ejecutarse. Ante estos retrasos, Rey Varela anunció ayer la declaración de la situación de emergencia, ante posibles riesgos de incendios forestales, lo que permite agilizar los tramites de contratación y la solicitud, con una memoria valorada, teniendo en cuenta lo que supondría el convenio pendiente de aprobación para los meses de verano –320.000 euros– y reduciendo el coste hasta los 294.000 euros.

Abierto el proceso de consulta, se presentó una oferta y ayer mismo se produjo la adjudicación a la misma por un importe final de 254.000 euros, que permitirá actuar, con la realización de desbroces, hasta en 380 kilómetros (el año pasado fueron adjudicados por 340.000 euros más el alquiler de la maquinaria y la contratación de los operarios, destacó el regidor local).

Rey Varela hizo hincapié en la premura y también en la rebaja conseguida en el importe, esperando que esta misma semana se puedan poner a trabajar ya los equipos.



El concejal de Servizos, José Tomé, se ha reunido ya para analizar el número de equipos que pueden actuar de forma simultánea, con el fin de no perder más tiempo y actuar en parroquias como Covas, Mandiá, San Xurxo, o Doniños, con viales muy frecuentados además en esta época del año como camino a las playas de Ferrol. También se mantendrá un encuentro con la representación de las asociaciones de vecinos de la zona rural para, entre gobierno y entidades, consensuar los desbroces y las zonas prioritarias, y establecer un calendario.

Fiestas de verano

Otra de las cuestiones que urgen al nuevo ejecutivo local es la organización de las fiestas de verano, que se celebran el próximo mes de agosto. Más allá del programa de artistas, en el que el alcalde aseguró que estaba trabajando el nuevo edil Arán López, ayer se aprobaron en Xunta de Goberno los servicios de producción e infraestructuras, así como la iluminación y sonido.



El alcalde, José Manuel Rey, reconoció que “vamos muy ajustados de tiempo, pero esta parte ya está garantizada”. Así, el contrato se ha adjudicado por 130.000 euros y es el primer paso de cara a la celebración del patrón de la ciudad, San Ramón. Aunque el alcalde apuesta por la descentralización de los espacios de fiestas, reconocer que buscar ahora posibilidades es muy complejo, por lo que es de esperar que los conciertos tengan lugar mayoritariamente en la plaza de Armas, como en los festejo.



José Manuel Rey agradeció tanto al personal municipal como a los miembros del gobierno municipal “que nestas dúas semanas de mandato lograron axilizar todos os prazos ao máximo posible para que Ferrol poida ter un verán con socorristas, a zona rural desbrozada e para que Ferrol conte con festas de verán”. Esta es, dijo, la línea de trabajo que seguirá manteniendo el gobierno local.

Modificado de la obra de la AVV de Serantes

La Xunta de Goberno Local ha aprobado una modificación del proyecto básico de ejecución de la ampliación del local social de Serantes, una obra que cuenta con una subvención de 252.000 procedentes de los fondos europeos y que permitirá contar con un centro más grande para el desarrollo de actividades.

El motivo del cambio viene dado, como explicó el alcalde, José Manuel Rey, al término de la reunión, “porque tivemos que axustar os prazos de execución do proxecto e aprobar esta nova versión do mesmo, xa que non se poden perder os fondos e, cun prazo de execución de doce meses non daría tempo”. Así las cosas, el cambio afecta al desarrollo de los trabajos, que se fijan ahora en ocho meses, de modo que puedan estar concluidos, tal y como se estipula para la concesión de la ayuda, el 30 de septiembre del próximo año.

La obra permitirá ganar en funcionalidad para el espacio, la redistribución del interior y el exterior del recinto, además de una mejora de eficiencia energética con placas fotovoltaicas.

El procedimiento de licitación se espera que pueda estar listo este mismo año, con el fin de cumplir los plazos.