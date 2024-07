Agarimo de Catabois volve despuntar e unha solista obtén o ouro no Celtibérico

A Banda de Gaitas Agarimo de Catabois fíxose con dous recoñecementos no Certame Celtibérico, que se celebrou o domingo en Cabeza de Manzaneda. Unha das alumnas da escola que alberga esta sociedade musical, Candela López Pita, conseguiu o primeiro premio de xeito individual.



No Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas concorreron dez agrupacións galegas, que contaban con nove minutos para demostrar as súas capacidades. O colectivo ferrolán, que quedou en segunda posición despois da Real Xuvenil de Ourense, interpretou cinco temas obrigatorios.



Segundo detallou o propio director, Marcos García, a actuación debía presentar un repertorio variado e estreouse cunha marcha inglesa, para continuar despois con outros temas como a Alborada de Ourense.

No caso da parte individual do certame, Candela López Pita tivo que interpretar a Foliada de Tenorio e a Muiñeira de Chantada, en competición con sete solistas, que debían reproducir as mesmas cancións.

A alumna, de 16 anos de idade, comezou a recibir clases de gaita a cargo de Marcos García con 8 anos. Ademais da formación na Escola Agarimo de Catabois, tamén se instruíu no seu instrumento no conservatorio de música Xan Viaño. O xurado do Celtibérico está formado por catro profesionais veteranos no seu vínculo coa gaita, que tiveron que valorar o resultado no afinado, a interpretación, a percusión e a estética.