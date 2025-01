Abundancia y buen tamaño en el primer día de extracción de vieira

La cofradía de pescadores Santiago Apóstol de Barallobre inició ayer la primera campaña de extracción de vieira en un año con el resultado esperado: abundancia y buen tamaño. Fue la primera de las 24 jornadas de faena que se sucederán, si las analíticas de seguimiento para la toxina ASP lo permiten, hasta finales del mes de febrero y en la que se prevé la recolección de cerca de 41 toneladas de este bivalvo.



Finalmente fueron once los barcos que salieron del puerto alrededor de las 8.00 horas para comenzar la extracción. Sobre las 10.30 comenzaron a llegar al muelle de Barallobre los primeros con los cupos completos: 109,6 kilos las embarcaciones de dos tripulantes y 164,4 las de tres. Tras las comprobaciones, el marisco fue transportado directamente a las instalaciones de Artesa Rías Baixas, en el concello de Barro, para su evisceración.

Es esta la primera condición que establece la normativa europea para poder vender este molusco, que concentra en el hepatopáncreas cantidades excesivas de biotoxina ASP. De este modo –y tras garantizarse la seguridad para el consumidor–, según avanzó ayer el patrón mayor del pósito fenés, Jorge López, desde mañana miércoles habrá a la venta vieira fresca ya eviscerada en el centro de transformación de la empresa pontevedresa.

Si la toxina lo permite, se extraerán cerca de 41 toneladas de este bivalvo en 24 jornadas



“Foi todo un éxito”, aseguró López, “todos os barcos viñeron cos topes cubertos e, ademais, con xénero de calidade, grande. Estamos moi contentos”, dijo antes de desear que “a toxina nos siga respectando e poidamos seguir traballando ata finais da campaña”.



López recalca que con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad del producto, la cofradía ha decidido no recolectar vieira que esté por debajo de los 12 centímetros, es decir, dos por encima de la talla mínima que establece la Consellería do Mar para la especie. “Case toda a que recollemos ten arredor de 13”, comenta el patrón mayor.

Óscar Acedo: “As primeiras xornadas son de tanteo, pero temos boas expectativas”

O “Ana”, de Esmorís, é un dos barcos que participa nesta campaña de vieira, a primeira que se autoriza no último ano. O seu patrón, Óscar Acedo, amosou a súa satisfacción polo resultado da primeira xornada, aínda que recoñeceu que “estes días iniciais son un pouco de tanteo para ver como está o banco, onde se pode traballar mellor... A vieira é especial nese sentido e hai zonas que lle gustan máis ca outras”, sinala.



Con todo, asegura que había abundancia e, ademais, “dun bo tamaño. De feito, os barcos remataron a faena cedo”.

“É un produto moi valorado pola clientela, como tamén o é a zamburiña, da que temos o único banco natural de toda Galicia



A analítica de seguimento da autorización do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar– determinará a continuidade da campaña. Non sería a primeira vez que, logo dunha semana, a ría pecha á extracción de vieira por mor dun incremento no nivel de toxina ASP. A finais desta semana coñecerase o resultado. “É sempre unha das nosas maiores inquietudes”, apuntaba onte Acedo, “porque pode cambiar dun día para outro. Diría incluso que normalmente é o noso principal problema porque produto nunca falta. Non adoitamos ter problema coa cantidade”.



Esta é a terceira campaña na que participa o “Ana” co seu novo propietario e o seu patrón subliña que se trata dunha especie “moi importante porque é moi valorada pola clientela, como tamén o é a zamburiña, da que ademais temos o único banco natural de todas as rías de Galicia”, incide.