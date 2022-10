El abogado de Pillado dice que no se suspendió el juicio por solicitarlo con poca antelación

Jesús Porta Dovalo, abogado de Rafael Pillado en la causa que éste acaba de ganar a Navantia e Izar, por la que se reclamaron daños y perjuicios por el cáncer de pleura que le fue diagnosticado al sindicalista–como consecuencia de su exposición al amianto durante los años que trabajó en el astillero–, sale al paso de la petición de nulidad de los servicios jurídicos de las referidas empresas, que solicitan que el juicio celebrado el pasado día 20 de septiembre se declare nulo, ya que se había solicitado el aplazamiento de la vista oral por incomparecencia del abogado de la compañía, por enfermedad, lo que fue rechazado por el juzgado y el demandante.



Jesús Porta Dovalo explica al respecto de este asunto que “esta defensa recibió del juzgado la notificación del escrito presentada por las empresas –sobre el aplazamiento– el 19 de septiembre, a menos de 24 horas para la celebración del juicio”. Explican que ese día ya habían llegado a la urbe algunos de los testigos.



Navantia también explica, que como en otros casos, la intención de su gabinete jurídico era la de llegar a un acuerdo previo con el afectado, que no pudo lograrse debido a que no se remitió el historial médico que le fue requerido, algo que se hace de forma habitual con los demandantes, a lo que la defensa de Rafael Pillado responde que lo normal es requerirla a través del juzgado al propio Sergas, no al trabajador para que presente la que obra en su poder, calificando tal petición como “una solicitud totalmente inhabitual”, asevera Jesús Porta.



Desde J. Porta Abogados también señalan que el día previo al juicio, la empresa, a través de su abogado, “nos propuso llegar a un acuerdo, sin ofrecimiento alguno, a lo que solicitamos posponer la decisión y negociación para el día del juicio, produciéndose la sorpresa de que ese día no compareció ninguna representación por parte de Navantia e Izar”. Asimismo, añade Porta que “habitualmente las empresas ofrecen una cantidad muy inferior a la que los juzgados están señalando a favor de los trabajadores afectados por el amianto”.