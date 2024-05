Abiertos los nuevos accesos por las obras de humanización de la avenida de As Pías

Los vecinos de la ciudad naval pudieron probar hoy por primera vez la nueva configuración viaria de entrada y salida del núcleo urbano por el inicio de la segunda fase de las obras de humanización de la avenida de As Pías. Así, desde la noche del pasado martes, se cerró por ambos extremos el tramo de la carretera de la Trinchera que une la rotonda del Diapasón, en Esteiro, y la avenida Nicasio Pérez (FE-13), en A Gándara, al tiempo que se estrenaba la glorieta que conecta los barrios de Caranza y O Bertón por Marqués de Santa Cruz y Salvador Allende, respectivamente.

Acceso cerrado de la carretera de la Trinchera | D. Alexandre



Este dramático cambio en el tráfico ferrolano, no obstante, no fue especialmente notable durante la jornada de hoy, dada la decisión del Ministerio de Transportes y el Concello de llevar a cabo la modificación en pleno festivo. No será hasta mañana, con la vuelta a la normalidad, que se podrá comprobar hasta qué punto estas nuevas rutas tensionarán la circulación en la ciudad. Desde el gobierno local se ha recomendado optar por el puerto, la AP-9 y la avenida do Mar como vías para entrar y salir de la ciudad.