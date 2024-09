Aberto o penúltimo prazo para a matrícula nos graos do Campus

O prazo para inscribirse nas titulacións de grao xa está dispoñible para aqueles que aínda non formalizaron a súa matrícula. Entre as titulacións de grao e dobres graos que se imparten en Ferrol, mantéñense abertas tres formacións.



Os graos en Enxeñaría Eléctrica, Relacións Laborais e Recursos Humanos, así como en Xestión Dixital de Información e Documentación, son as titulacións con vacantes, todas elas cunha nota de corte mínima inferior aos seis puntos. A Comisión Interuniversitaria de Galicia publicou onte o oitavo dos nove chamamentos para efectuar a matrícula, que pode realizarse dende as 00.01 horas e permanecerá en activo até as 23.59 deste xoves.