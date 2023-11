Más de 40 empresas y entidades participarán en la feria Festalent del Campus Industrial

El Campus de Ferrol organiza, con el patrocinio del Concello y la Armada, la primera edición de la Feira de Empresas e Talento Festalent, que durante toda la jornada del jueves 16 ofrecerá un espacio de encuentro al alumnado egresado o de los últimos cursos de los grados que se imparten en Esteiro y al de Formación Profesional y a 33 empresas (más una decena de organizaciones y entidades públicas y privadas) de la zona. La vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, María Jesús Movilla, y la directora del Campus Industrial de la Universidade da Coruña, Ana Ares, presentaron este mediodía un evento que busca profundizar en la relación entre los ámbitos académico y empresarial.

"A transferencia é unha dimensión moi importante para a universidade; se a nosa docencia e a nosa investigación non van dirixidas ás empresas da contorna, non teñen sentido", aseguró Ana Ares, que subrayó que la jornada, que se desarrollará entre el pabellón de Batallones, el salón de actos Concepción Arenal del campus y la Escola Politécnica de Enxeñaría, está dirigida tanto a egresados como a estudiantes "para que coñezan de primeira man o que fai a industria de Ferrolterra, sobre todo as pemes, e tamén as súas necesidades".

Por su parte, el teniente de alcalde y edil de Promoción Económica, entre otras áreas, Javier Díaz, quiso incidir en la "aposta polo talento ferrolán" del gobierno local y señaló que Festalent es precisamente un foro "ideal" para que "os estudantes que están rematando ou que xa remataron a súa formación coñezan as ofertas de traballo das empresas locais e galegas". El Grupo Intaf, Gabadi, JRilo, Detegasa o El Pulpo son sólo algunas de las firmas que tendrán su espacio en esta edición inaugural de la feria.

En ese sentido, Díaz recordó que "dinamizar e axudar á economía" debe ser "prioritario" en una ciudad que "ten un índice de desemprego tan alto", por lo que saludó con entusiasmo la celebración de este foro. "A economía de Ferrol debe medrar tamén sobre a base do coñecemento", dijo.

"O ADN do Campus Industrial", aseguró la vicerrectora, María Jesús Movilla, "é formar estudantes altamente cualificados para que axuden a resolver os retos e as demandas das empresas da zona", manifestó, y por ello agradeció la implicación de las más de 30 firmas a las que Ana Ares animó a "entrar nas aulas" porque "este Campus traballa para a sociedade".

Programa

En realidad, Festalent comenzará una semana antes, el jueves 9, con una jornada de orientación y asesoramiento previa que tendrá lugar en el salón de actos Concepción Arenal. Será entre las 10.00 y las 13.00 horas y, en ella, el Servizo de Emprego da UDC explicará con detalle la manera de preparar y mejorar un currículum vitae, afrontar una entrevista de trabajo o elaborar una presentación de éxito.

Ya el 16 se abrirán el pabellón de Batallones de la Armada, la Escola Politécnica de Enxeñaría y, de nuevo, el salón de actos Concepción Arenal. En el primero se instalarán los más de 40 puestos informativos de empresas y entidades de Ferrolterra y Galicia, entre las 9.30 y las 14.00 horas y de 15.30 a 18.00 horas. También habrá un espacio para las entrevistas rápidas entre el personal de Recursos Humanos de las firmas y el estudiantado participante para, explicó Ana Ares, "desenvolver encontros de non máis de 10 minutos en que poderán presentar as súas candidaturas nos procesos de selección que se activen". Estas se realizarán entre las 9.30 y las 14.00 horas.

Paralelamente, aunque en este caso de manera ininterrumpida de 9.30 a 19.30 horas, se abrirá la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol y el salón de actos Concepción Arenal, que acogerán cerca de 30 conferencias en las que las compañías participantes expondrán su día a día, los perfiles que demandan y las oportunidades para desarrollar una carrera profesional en ellas.

Los estudiantes interesados (universitarios o de Formación Profesional) pueden inscribirse en la web del Campus Industrial de Ferrol, es decir, https://campusindustrial.udc.es.