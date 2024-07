Las 25 fiestas de Ferrolterra para pasarse el mes de julio de patrón en patrón

Que el verano todavía no se haya dejado ver en todo su esplendor no quiere decir que uno de los rituales estivales por excelencia no se esté llevando a cabo en las comarcas siguiendo escrupulosamente el guion. Si santificar las fiestas es el tercer mandamiento, celebrar el patrón o la patrona tendría que ser el undécimo, al menos en Galicia, exaltando la ‘Santísima Trinidad’ de estos eventos: las sesiones vermú, las comidas copiosas y las verbenas nocturnas, tres planes que se multiplican en este mes de julio por Ferrolterra, Eume y Ortegal junto a sus correspondientes procesiones.



Saltamos de parroquia en parroquia para hacer inventario festivo de las celebraciones de las próximas semanas, que tendrán también su réplica el próximo mes de agosto, con Santa María como día grande en muchos municipios, como es el caso de Cedeira. Ahora, son dos los días que destacan por encima del resto: el Carmen el 16 y Santiago Apóstol el 25. Sin embargo, son muchos otros también los santos y las santas que se honran en julio.

ARES



La parroquia aresana de Redes celebra el Carmen el martes 16, con 21 bombas de palenque, recorrido de las gaitas de Retrincos, misa a las 11.30 y procesión marítima a las 13.00, con la actuación posterior de Trovadores de Ares. El Grupo Pasión hará la sesión vermú a las 13.30, a las 21.00 actuará Keepers y a las 23.30 el Grupo Jaque.

AS PONTES



As Pontes celebra del 12 al 25 sus fiestas del Carmen y A Fraga con certamen de bandas (12 julio, 20.00), el ciclo musical As Noites do Carme (del 15 al 18, 21.00, Praza América) y el pregón, el viernes 19 a las 20.30 a cargo de la Agrupación Coral As Pontes, seguido de la actuación de Arrivederci. Ese mismo día estarán Coque Malla y las orquestas Marbella y La Misión.

El día 20 habrá pasacalles y concierto de la Banda de Música das Pontes, con el Grupo Pasión en la sesión vermú. A las 20.00 se oficiará la novena y después saldrá la procesión nocturna, seguida de la verbena con Los Players y la Olympus. El domingo se celebra misa cantada, recorrido procesional y sesión vermú con Antha, además del recital nocturno con Los Satélites y Capitol. Ya el lunes, será Santa María Magdalena la que procesione tras la misa de doce, continuando con la música de Jaque, fiesta infantil, Festival Internacional de Folclore y verbena con París de Noia y Origen.

El martes 23 hay Jam Session en A Fraga a las 22.00, el miércoles 24 es turno del pasacalles y del festival con Xurxo Fernández, Monoulios Dop, La Regadera y We Are Not Dj’s, y el 25 se celebra la tradicional romería con misa a las 12.00 y sesión vermú a las 13.30 con Louband y, desde las 15.30, DJ Álex Romero.

AS SOMOZAS



As Somozas celebra su patrón con fiestas del 24 al 28 de julio. La verbena del primer día correrá a cargo de La Fórmula y Panorama, mientras que el día grande comenzará con misas en la capilla de San Roquiño a las 10.00, 11.00 y 12.00, con eucaristía a las 13.00 en la iglesia parroquial y procesión posterior. La sesión vermú será con Tafornelos y Galilea, esta última repitiendo por la noche con Gran Parada. El viernes habrá misa a la una y la Orquesta Solara estará a mediodía, haciendo doblete nocturno con Cinema. Andrés Balado dará un concierto el 27 a las 22.30 y el 28 habrá Festa do Neno desde las 17.00 horas.

CARIÑO

En el municipio de Ortegal las fiestas del Carmen se prolongan el 15 y el 16. La primera jornada con actuación de la Rondalla de Cariño (19.00) y desde las 20.00 el traslado de la imagen a las instalaciones portuarias para la misa, con parada en la cofradía y amenizado por las bandas de gaitas de San Xiao do Trebo, Ortegal y Batería do Cariño. Habrá verbena con Jaque y Chocolate. El 16 se podrá ver la Danza de los Arcos desde las 9:30 horas por las calles y también a las 13.30. Habrá misa a las 10.30 y procesión a las 11.30. De noche actúa D’Vicio.

CEDEIRA



La villa cedeiresa celebra el Carmen el día 20 en Régoa con misa a las 11.00, concierto con la Rondalla de Cedeira y Dúo Dopaflor a las 13.00, actuación de María de 16.30 a 20.00, DJ Manuel de 20.00 a 21.00 y Dúo Caramelo después. Habrá churrasco a precios populares e hinchables.

FENE



En la parroquia de Sillobre honran al Carmen y Santa Mariña con recorrido de la Charanga Carmiña el 17 de julio desde las 16.00 y al día siguiente desde las 9.30 horas. El jueves habrá además misa solemne y procesión de Santa Mariña a las 13.00 horas con la AM Nuestra Señora del Carmen. El Grupo Pasión ameniza el mediodía y también la noche, acompañados por la Orquesta Magos en la verbena. Ya el viernes 19, la procesión del Carmen saldrá tras la misa de una y la Orquesta Trébol hará doblete, junto al Grupo CQC por la noche.

La parroquia de Barallobre tiene cuatro días de fiestas aunando el Carmen y Santiago. El 24 a las 16.00 habrá pasacalles de dos cuartetos de gaitas y actuarán Os de Sempre. El 25 habrá bombas de palenque, misa a las 12.30, fuegos artificiales a las 14.00 y sesión vermú con el Grupo Pasión, que repiten por la noche mano a mano con la Orquesta Sinfonía. El 26 habrá bombas de palenque y procesión a las 10.30, bajando al muelle para iniciar el recorrido marítimo que culminará con la misa. Está programada otra sesión de artificio a las dos y música de Los Españoles. La verbena, a las 22.30, será con la misma orquesta y el Grupo Puzzle. El último día, el 27, habrá sesión vermú con Dúo Susan y Rolan, que tocarán de nuevo a las 22.30.

FERROL

La ermita de San Cristóbal, en la parroquia de Brión, celebra el patrón el día 10 de julio con misa a las 13.00, oficiada por el obispo de la Diócesis, y reparto de raciones de empanada. Por su parte, San Xurxo festeja el 13 y el 14 el Carmen, empezando el sábado con salvas, recorrido de gaiteiros, misa a las 13.00 horas y fuegos artificiales a las 14.00, antes de la sesión vermú con D’Nika, que hace doblete en la verbena junto a Puzzle. El domingo se repite la pirotecnia y se celebra una “sesión vermú extensa” desde las 14.30 con D’Vicio y un DJ.

Además, el barrio de Santa Mariña celebra los festejos de su patrona los días 19, 20 y 21 de julio. El primer día habrá verbena desde las 23.00 horas con Antha y New York, mientras que el sábado habrá pasacalles con gaiteiros desde las 9.00 y a las 13.30 misa y procesión, con Jaque en la sesión vermú, subiéndose al escenario de noche de nuevo junto a Finisterre. Ya el domingo, se repite la eucaristía a las 13.30 y después actuará el Grupo Pasión. También se disfrutará de una Festa de Espuma para niños y niñas, además de sesión de discomóvil.



MAÑÓN



En O Barqueiro se visten de fiesta ya el 12 de julio para el Carmen con misa a las 19.00 horas y bajada en procesión hasta el puerto, acompañados de la Xove Banda de Narón. Por la noche habrá verbena con La Travesía. El sábado 13 habrá dianas y alboradas con Son do Sor, pasacalles a las 11.00 con O Landro de Viveiro, misa a las 12.00 en la lonja y procesión, seguida de sesión vermú con Dinastía, que repite en la verbena con Repúblika. El domingo 14 vuelve a haber misa en la instalación portuaria y sesión vermú con La Gira.

MOECHE

En la parroquia de Santa Cruz de Moeche también celebran el Carmen, aquí desde el 13 de julio, con misa a las 13.30 y sesión vermú a cargo de Gaia, que repite en la verbena con Son de Caracas. El domingo 14 habrá otra misa y después un formato “largo” de la vermú con Marisol, donde se degustarán pinchos.

MUGARDOS



Mugardos honra a la Virgen del Carmen del 16 al 21 de julio con teatro en la plaza del Concello a las 20.00 horas el martes (Moby Dick), el miércoles (Rogelio 3. La Féte) y el jueves (Ándale Bon Appétit). También habrá actuaciones musicales en la plaza de la Constitución desde las 23.00 horas a cargo de la Orquesta Fuego (día 19), el Grupo América (20) y Tributo a Hombres G (21).

O Seixo empieza después los festejos de Santiago con queimada el 24 a las 22.30. El 25 habrá misa a las 12.30 y a las 14.00 Saída do Trébole desde el puente al muelle, celebrándose la verbena desde las 22.30 con Claxxon y Somoza Trío. El 26 se suma la celebración de Santa Ana con el Mundialito de Dardos, misa a las 12.30, juegos tradicionales en Beiramar a las 18.00 y verbena con Acordes y Grupo Jaque.

El 27 se convoca la tradicional Festa das Merendas con vermú a cargo de Grupo Galia a las 14.30, repitiendo en la verbena con Dúo Trasnos. El 28 habrá pulpeira de Carballiño en el Casino a las dos y la Gallaecia Small Band en Beiramar a las 22.30 horas.

NEDA



Neda coge el testigo el lunes 15 con una sardiñada desde las 19.30 y música de DJ Emilio. Después habrá actuación del Trío CQC y Grupo Sintrón por la noche. Ya el martes, habrá misa a las 12.30 y procesión con la AM Nuestra Señora del Nordés. Al finalizar, será el Trío Karma quien se encargue de poner el broche a la fiesta.

ORTIGUEIRA



La parroquia ortegana de Cuíña tendrá el 24 de julio pasacalles con la Banda de Gaitas de Ladrido, misa y procesión desde las 13.00, vermú con Alma Latina y verbena con los anteriores y Dúo Sonidos. El 25 se repite recorrido y ceremonia religiosa, con Salsarena a mediodía y a la noche, acompañada de Dúo Maracaibo. Para terminar, el 26 habrá churrascada desde las 20.00 horas.

La parroquia ortegana de O Ermo tiene su propia celebración de San Antonio el 13 y el 14 de julio. El primer día comienza la actividad con misa solemne a las 13.00 horas y procesión a continuación. Marietta será la encargada de amenizar musicalmente el mediodía, repitiendo por la noche a las 22.00 horas en la verbena. El domingo se celebra de nuevo la eucaristía y el recorrido procesional, culminando con una “sesión vermú longa” con el Dúo Karamba.

PONTEDEUME



En la parroquia eumesa de Boebre las fiestas de Santiago están programadas para el 24, 25 y 26 de julio. El primer día habrá churrascada a las 21.00 y verbena con Dúo Matices y Unión y Fuerza. El jueves se espera recorrido de gaiteiros, misa y procesión a las 13.30, sesión vermú con Xilo y Carlos (que repiten en la verbena nocturna) y fiesta infantil a las 18.30. Finalmente, el viernes la misa es a las 13.30 y la sesión corre a cargo de Dúo D’Luxe, que estará también por la noche junto a Fania Blanco Show.

La parroquia de Andrade honra a la Virxe da Leite el 13 de julio con recorrido de gaitas, misa a las 13.15, música a cargo de Maracuyá, sesión “tardeo” con Barahona, churrascada a las 21.30 y verbena con Barahona y Maracuyá.

Campolongo festeja a Santa Margarita el sábado 20 de julio. El programa festivo comienza a las 10.00 con alboradas a cargo de los gaiteiros y a las 12.00 se celebrará misa en la iglesia parroquial de San Pedro de Vilar. Desde las 13.30 empezará a sonar la música de Pablo Balseiro para el Baile da Mazá y a las 22.00 horas se repartirán el escenario Big Band Theory, Banda Delaostia y DJ Chuss.

De origen incierto, pero realizada en su inicio por marineros, la Danza de los Arcos es una llamativa tradición que en la comarca pervive, de forma especial, en Cariño y Pontedeume. Vestidos de blanco, portando arcadas con lazos de colores, bailan al son de las gaitas en honor de la Virgen del Carmen. En la villa eumesa, suelen hacerlo el propio día 16 de julio, durante la procesión de la Cofradía de Pescadores.

SAN SADURNIÑO

También en Ferreira celebran el San Cristóbal con misa a las 13.30 horas, sesión vermú con Antha, grupo que repite a la verbena junto a Tania Veiras el 13 de julio. Al día siguiente habrá misa de nuevo y “sesión vermú larga” con Master.

VALDOVIÑO



Valdoviño reparte sus fiestas entre el 19, 20 y 21 de julio, con verbena a cargo de Matices y DJ Samuka el primer día. El sábado empezará con las gaitas de Rosalía de Vilaboa, procesión del Carmen a las 12.30, misa y fuegos artificiales. La sesión de mediodía estará protagonizada por Arena, que repite de noche con Eno DJ. Finalmente, el domingo amenizará el vermú D’Vicio.

Otro de los clásicos festivos de la comarca es Meirás, que celebra su Virxe do Porto con verbena el 12 de julio a cargo de New York y los DJs Goro y Federato. El día 13 habrá misa en la capilla, sesión vermú con el Grupo Pasión y verbena con Origen. El domingo será la procesión a las 12.00, con eucaristía a continuación en la playa y música a mediodía con Jaque.

SANTA MARTA

Para rematar con la guía de festejos patronales, Santa Marta se celebrará por todo lo alto en los dos municipios de las comarcas de los que es patrona: Cabanas y Ortigueira. Mientras que la localidad eumesa pospondrá su fiesta al 2, 3 y 4 de agosto, la villa ortegana está ultimando el programa festivo para desarrollarlo entre el 27 y el 31 de julio.