Una pareja de avanzada edad resulta herida leve en un accidente en Fene

Un hombre y una mujer de avanzada edad tuvieron que ser atendidos esta tarde por el personal médico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tras volcar su vehículo mientras circulaban por el término municipal de Fene.



Tal y como detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar escasos minutos después de las tres de la tarde a la altura del número 11 de la carretera de Laraxe, en la parroquia de Limodre. El servicio autonómico relató que fue un vecino de la zona quien dio el aviso, explicando que un turismo –un Fiat 500 de color azul grisáceo– se había salido de la carretera, quedando volcado en el arcén y bloqueando parcialmente la vía. Asimismo, apuntó que varias personas habían podido ayudar a salir a la mujer, que viajaba de copiloto, mientras que el hombre seguía atrapado.



De este modo, la central de emergencias alertó del incidente al 061, que movilizó hasta el punto una ambulancia, así como a la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, los Bombeiros do Eume y de Ferrol y el Grupo de Emerxencias Supramuicipal (GES) de Mugardos. No obstante, antes de que llegaran al punto estos tres últimos efectivos, el mismo particular volvió a llamar al 112 para informar de que el hombre ya estaba liberado, por lo que se anuló su salida.



Así, los servicios sanitarios asistieron en el lugar a la pareja, desconociéndose por el momento si fue necesario su traslado al hospital.