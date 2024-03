Las Meninas más inclusivas llegarán a Canido gracias a escolares de Fene

El equipo Os Robots do Pazo del IES de Fene logró recientemente, y por segundo año consecutivo, el premio de innovación en la fase gallega de la First Lego League, un reconocimiento que se quedó pequeño, ya que los jóvenes feneses lograron también el máximo galardón –el National Innovation Award– en la fase final de esta competición, celebrada este sábado en Alicante. Lo hicieron gracias a su proyecto ‘Tocando As Meninas’, una iniciativa que pretende acercar el arte urbano presente en el barrio de Canido a las personas con dificultades visuales y que, en la actualidad, se encuentra en fase de crecimiento, con el objetivo de hacerse realidad y de convertirse en un proyecto pionero. El impulsor del festival artístico, Eduardo Hermida, ya ha mostrado su apoyo a la propuesta –e invitado a los menores a pintar el día del festival–, un respaldo que también les ha brindado la ONCE para su desarrollo y expansión.



“En el instituto tenemos un Club de Ciencias con jóvenes de entre 12 y 16 años, muy heterogéneo y muy especial. Este año teníamos que aunar temas que les gustasen a los niños con el arte y la tecnología y, después de hacer una lluvia de ideas, salió el tema de los grafitis y de las Meninas”, explica la profesora Nerea Vilela, implicada en la iniciativa junto a sus compañeros docentes Raquel Espinosa, Juana María Polo, Raúl Veiga y Laura Vilariño.



Una vez decidido el tema, el alumnado se echó a las calles del barrio alto de la ciudad naval para empaparse de las más de 400 obras que embellecen sus fachadas y que han puesto a Ferrol en el mapa internacional. “Hicimos una excursión con una guía turística, Isabel Díaz-Robles, que nos contó muchos detalles interesantes. De todas las obras que vimos, escogimos dos para materializar nuestro proyecto: el creado por Rafa Blanco y el de Ana y Lucía Escrigas”, indica la docente.

Excursión de los escolares por el barrio de Canido para conocer las Meninas I Cedida

Soluciones táctiles y auditivas

En el desarrollo de su propuesta, los jóvenes feneses contactaron con la Fundación ONCE –con la profesora de atención educativa María Regueiro y con el instructor tiflotécnoco (encargado de orientar en el uso de las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad) Alejandro Vaqueiro– para asesorarse sobre cómo hacer accesibles las obras, recreadas por ellos mismos a través de unas maquetas.

“Nos explicaron que podíamos utilizar diferentes texturas, con un rotulador 3D o con silicona, para perfilar las siluetas y crear relieves que se puedan palpar. También nos hablaron del método Constanz, una técnica universal que asigna a cada color una forma”, comenta Vilela, que apunta además a que se pusieron en contacto con los autores de las obras para demandarles su permiso.



Además de potenciar el tacto, el alumnado fenés ha diseñado también una solución auditiva para las meninas. Para ello emplearon una placa Makey-Makey –similar a la que utiliza un mando de una videoconsola– programada con Scrach, que permite enviar órdenes a un ordenador al tocar la maqueta y que promueve la imaginación y la creatividad de los menores sin necesidad de tener grandes conocimientos técnicos o científicos. “Según tocas la maqueta, te comienza a contar en qué consiste el mural”.

Dos de los alumnos durante el proceso de creación de las maquetas I Cedida



En el transcurso de la creación del proyecto, en el instituto fenés descubrieron también la existencia de la tecnología española Navilens, diseñada para empoderar a las personas con discapacidad visual. “Seguro que los has visto alguna vez, por ejemplo, en el supermercado. Esta empresa de Murcia creó unos códigos que, a diferencia de los QR, pueden detectarse con el móvil a gran distancia y amplitud. En el caso de nuestro proyecto, el usuario conoce la esencia de la obra contada por los propios artistas y creamos una ruta inteligente, que ofrece una experiencia inclusiva, diferente y más eriquecedora”, apunta la profesora.

Proyecto pionero

La propuesta de los jóvenes feneses abre ahora un camino todavía por recorrer y que puede ser extensible y aplicable a otros museos urbanos al aire libre, como por ejemplo, al Mural Perla Fest de Fene, en donde se encuentra el mejor mural del mundo.



Para hacer realidad este proyecto será necesario el apoyo de las administraciones. “Algo así, por lo menos en España, no hay nada. Es verdad que esto se ha aplicado ya en museos de interior, como El Prado, pero no al aire libre. Sin tener ni idea de negocios, creo que podría ser una muy buena oportunidad para crear diferentes experiencias en Las Meninas de Canido, no solamente para personas invidentes, sino para poder disfrutar esas obras de formas diferentes”, asevera Vilela.