Juventino Trigo deja la Alcaldía de Fene alegando motivos personales y oportunidad política

El alcalde de Fene, Juventino Trigo, anunció esta mañana que deja la Alcaldía y su acta de concejal, alegando "motivos persoais e de oportunidade política”.

Trigo, que compareció esta mañana ante los medios para dar la noticia, acompañado de miembros del gobierno municipal, deja como regidora accidental a la primera teniente de alcalde, Sandra Permuy, que ostentará el cargo desde que el pleno tome conocimiento oficial de la renuncia hasta la celebración de la sesión de elección de nuevo o nueva responsable, que se convocará en un plazo máximo de diez días. Permuy ocupa actualmente el acta de concejala de Servizos, Benestar Social, Seguridade e Persoal.

Durante su intervención, Trigo mostró el agradecimiento a los vecinos de Fene, a su equipo de gobierno, a las trabajadoras y trabajadores municipales, compañeros de corporación, así como a todas las personas que depositaron su confianza en el proyecto nacionalista . "Fene funciona grazas ao esforzo colectivo. Deixo a Alcaldía con orgullo, sabedor de que compartimos camiño, valores e ilusións", manifestó emocionado el hasta ahora regidor.

Juventino Trigo fue elegido concejal por primera vez en las elecciones municipales de 2011 liderando la lista del BNG.

Accedió a la Alcaldía de Fene en 2015 tras un pacto de goberno de las fuerzas de izquierda, aunque una moción del PP dio la alcaldía a Gumersindo Galego.

En febrero de 2020 volvió a asumir la Alcaldía y desde 2023 gobierna en coalición con Esquerda Unida.

El alcalde se despidió recordando algunos hitos de su mandato, entre los que destacó: "A aprobación dos orzamentos de máis de 16 millóns de euros; a captación dunha das maiores axudas de eficiencia enerxética da historia do Concello (IDAE, preto de 750.000 euros) para a renovación do alumeado público e da rede semafórica; as melloras da rede de abastecemento e saneamento; a posta en marcha do Punto Limpo de Vilar do Colo; a recuperación de espazos municipais; ou o impulso de novos proxectos culturais, deportivos, turísticos, e sociais".