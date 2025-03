Impulso de la formación digital para desempleados con cursos gratuitos en Fene

Fene acogerá en las próximas semanas un programa gratuito de formación digital destinado a las personas en situación de desempleo. El objetivo es, explica el Concello, potenciar sus competencias e incrementar de este modo sus oportunidades laborales. La propuesta comenzará con una jornada informativa el próximo martes 18 a las 12.00 horas, en el salón de plenos de la casa consistorial. La primera formación será el día 24 (en horario de mañana).



En concreto, se ofrecen tres niveles –básico, intermedio y avanzado– con una duración de 200 horas cada uno. A lo largo del curso, los participantes adquirirán competencias clave en áreas como la búsqueda de información, la creación de contenidos, la comunicación en línea o la resolución de problemas de seguridad digital.



“É unha oportunidade única para que as persoas de Fene melloren as súas capacidades dixitais e incrementen as súas posibilidades de acceso ao mercado laboral”, declaró la edila de Emprego, Cristina García.



El ejecutivo local avanzó, además, que todos aquellos que completen la formación recibirán un ordenador de regalo “como ferramenta para continuar desenvolvendo os coñecementos adquiridos”.



Las personas interesadas deben estar inscritas como demandantes de empleo. Puede consultarse más información acerca de esta formación –dependiente de la Consellería de Emprego y sufragada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación –en el 981 492 767 o en el correo electrónico orientacion.laboral@fene.gal

Jornadas con familias

En otro orden de cosas, el Concello y la agrupación de municipios de Mugardos y Neda impulsan el próximo lunes la sesión “Preadolescencia e adolescencia: Entender para poder conectar”, impartida por la psicóloga y educadora Andrea Bechlian en la Casa da Cultura (18.30 horas). La propuesta se dirige a las familias y complementa a los talleres que se ofertan al alumnado. Busca sensibilizar, mejorar y complementar la información sobre la prevención familiar “de maneira precisa e axeitada”, explica el Consistorio fenés. La propuesta se enmarca dentro del programa “Máis que un teito”.