O fenómeno de Fene, Gael Ares, compite no Quero Cantar coa súa peza tradi-electrónica

A gala final do certame Quero Cantar, que organiza a Deputación mañá no teatro Colón da Coruña, contará coa actuación de Gael Ares, un artista de Fene que despuntou entre os participantes co seu tema “Bule-bule”. Os interesados en asistir a esta oitava edición do evento presentado pola actriz e contadora Soledad Felloza, con entrada libre e de balde, poden retirar o seu convite neste enlace á páxina web de Ataquilla.



O prodixio fenés será o único das dúas categorías existentes que competirá a título individual. Na súa sección, a infantil, enfrontarase ás bandas The Escarabots, de Boiro, e Libres, de Ourense. Gael Ares apuntou maneiras dende moi pequeno, antes xa de ir á escola, ao preferir sempre un instrumento a calquera xoguete e mesmo ter participado en actividades musicais. Entre elas, con catro anos asistiu a un obradoiro impartido por Davide Salvado, que o apadriñou e convidou a subir ao escenario con el en diversas actuacións.



Coa súa peza “Bule-bule”, que mestura música tradicional co xénero electrónico, conseguiu conquistar a un xurado que estivo integrado, entre outros, polas Tanxugueiras, que revolucionaron o panorama a través destes mesmos recursos. Este equipo avaliador tamén estivo formado por Hugo Guezeta, un dos rapeiros e letristas con máis repercusión na escena galega, e Jose Carballido, compositor, cantante e guitarrista en proxectos como A Sombra dos Soños ou Khitara, amais da docencia musical que imparte no CEIP de Caión. O encontro no teatro Colón, que dará comezo ás 18.00 horas, terá unha duración aproximada de 90 minutos e contará coa actuación de Daniela e amigos como artista convidada.