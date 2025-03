Desatascan un camión que quedó atorado en un acceso al núcleo de Fene

Un camión tuvo que ser liberado esta mañana en uno de los accesos al núcleo urbano de Fene tras quedar atorado en el mismo. Tal y como explicaron desde la Policía Local del municipio, el incidente tuvo lugar poco antes de las 13.00 horas en el desvío de la calle Castro de la avenida de As Pías.

El incidente, detallaron desde el cuerpo de seguridad, aconteció cuando el conductor del vehículo, que provenía de Portugal, siguió las indicaciones del GPS para llegar a la entrada de Perlío de las instalaciones de Navantia Fene. La ruta mostrada, un atajo para los locales, no era, sin embargo, adecuada para un camión de estas dimensiones, quedando el mismo atrapado en mitad de la curva que, además, tiene un gran desnivel.

Así, hasta el punto se desplazó una patrulla de la Policía Local, que constató que el vehículo no podía salir de este atolladero ni hacia adelante, ni marcha atrás. Afortunadamente, gracias a un coche 4x4 tirando desde el remolque, se logró desatascar el camión en unos 20 minutos. De igual modo, desde el cuerpo municipal se señaló que esta clase de incidentes son bastante comunes entre camioneros que no son de la zona, dado que siguen las rutas marcadas por el sistema vía satélite que no discrimina por tipo de vehículo, quedando atrapados en puntos por los que solo pasan turismos o motocicletas.