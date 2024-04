El arte de palillar: una actividad artesanal en Fene que aporta mucho más que encaje

Galicia conserva todavía muchos oficios y actividades artesanales que antaño suponían una forma de contribución a la economía familiar y que, a día de hoy, conllevan un beneficio que va mucho más allá. Entre ellos se encuentra el arte de palillar, cuyos secretos quedarán al descubierto este fin de semana en Fene. Allí se reunirán mañana –en el pabellón de A Xunqueira, en San Valentín– centenares de palilleiras procedentes de muchos puntos de la Comunidad, en una nueva edición del ya tradicional Encontro que impulsa el Concello en colaboración con la AVV San Xurxo de Magalofes, el CPS de San Valentín, la SCRD Agarimo de Sillobre y la Liga de Amigos de Barallobre.



“Contamos con reunirnos unas 350 profesionales. Somos bastantes menos que en años anteriores porque nos han coincidido mal las fechas: al día siguiente hay una Xuntanza en Meaño, el día 21 hay una en Pontevedra... Creo que la gente, desde que pasamos la pandemia, está más retraída”, comenta Pilar Freijomil Pérez, del CPS San Valentín.

Un instante de la edición del Encontro de Palilleiras del año pasado | Jorge Meis



La tradición de palillar se mantiene viva en Ferrolterra, aunque la presencia de jóvenes es cada vez menor. “El relevo de los más pequeños no está, pero sí hay gente muy implicada que ronda los cuarenta o cincuenta años”, explica Freijomil, que apunta a los beneficios que aporta esta actividad. “La gente que lo prueba y le gusta, se engancha. A mí, por ejemplo, me desestresa un montón. Nos tenía que pagar la Seguridad Social por el trabajo que se hace”, bromea, haciendo referencia a que palillar puede suponer una gran ayuda para personas que pasen por un momento difícil en sus vidas. “En nuestra escuela tenemos a una persona que, tras quedarse viuda, no quería salir de casa. La animamos y ahora está contentísima de haber empezado a palillar. No es el resultado que consigues palillando, es lo que ganas por el medio mientras haces este trabajo”, remarca.



Además de disfrutar del repiquetear de los bolillos y de la ‘magia’ que consiguen con sus manos las palilleiras, los asistentes podrán encontrar también una treintena de puestos de artesanía y materiales relacionados con el sector.



La jornada comenzará a las diez y media de la mañana con la recepción de las participantes, que dará paso a la presentación oficial (11.30 horas). Una hora más tarde tendrá lugar una exhibición de baile que correrá a cargo de la Academia May Dance Studio.



Tras la pausa para comer –a partir de las 14.30 horas y hasta las 16.30–, el Encontro continuará por la tarde, con la entrega de diplomas a las participantes y con la celebración de sorteos de productos cedidos tanto por las agrupaciones participantes como por diferentes establecimientos comerciales del municipio.

Como en ocasiones anteriores, el dinero recaudado se destinará a una causa benéfica, en esta edición, a la Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia (Asanog).



Sin duda, un motivo más para que los amantes del encaje, el bordado, la calceta o el patchwork se acerquen mañana hasta las instalaciones deportivas del barrio de San Valentín.