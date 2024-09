Análisis la red de abastecimiento de Fene para reducir las pérdidas de agua

Paso importante en Fene para la mejora de su red de abastecimiento. El Concello realizó una auditoría –adjudicada a la firma Sopaypro S.L. por 9.290,80 euros– con el objetivo de identificar y plantear soluciones a las principales deficiencias del sistema, tales como las pérdidas de agua, que en la actualidad se sitúan en el 32%.



“Este estudo axúdanos a coñecer en profundidade o estado actual da rede e a planificar as actuacións necesarias para garantir un servizo de calidade. A renovación de tramos de fibrocemento e a modernización do equipamento serán claves para evitar perdas innecesarias e mellorar a eficiencia do sistema”, aseguró el edil de Obras, Manuel Polo.



Así las cosas, en dicho análisis se destacan tres medidas específicas a adoptar:

Renovación de la red de fibrocemento

Esta actuación supondría el cambio de un total de 7.746 metros de tuberías “cuxa avanzada idade aumenta o risco de roturas”, explican desde el gobierno fenés.

Se propone, además, la renovación “prioritaria” de varios tramos críticos, tales como la calle Tellerías y el cruce de la Avenida das Pías, “cuxo proxecto xa está en marcha”. Campañas de identificación de fugas

En ellas se utilizarían tecnologías como Permalog, unos sensores que se instalan en la propia red de abastecimiento –por medio de los pozos de registro o las arquetas, por ejemplo– y que por su sensibilidad permiten detectar fugas muy débiles que con otros sistemas podrían pasar desapercibidas. Subdivisión

El estudio llevado a cabo por Sopaypro plantea, asimismo, la recomendación de dividir la red en 11 sectores, “o que permitiría un control máis preciso dos caudais e da presión en cada un deles”, apuntan desde el Consistorio.



La adopción de todas estas medidas supondría un desembolso de 2.986.485 euros, una cantidad que cubriría aspectos como la renovación de contadores, la sectorización, la puesta en marcha de una plataforma de control, entre otras.



La realización de este estudio por parte del Ayuntamiento ha contado con la financiación de Augas de Galicia. “Sabemos que se trata dun investimento elevado, pero resulta imprescindíbel avanzar na modernización dunha rede cunha idade media de 40 anos”, aseveró Polo.