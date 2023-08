Pull & Bear lanza una colección exclusiva de la serie manga One Piece

Siguiendo las tendencias más punteras de la cultura juvenil, Pull&Bear vuelve a sacar una colección pensada para los mayores fans de One Piece, pero también para los que se quieran unir a la ola en tendencia y descubran por primera vez a sus personajes.

Desde su primera emisión en 1999, la serie de animación One Piece se ha convertido en un obra de culto. Tras 25 años, esta historia basada en el manga del japonés Eiichiro Oda sigue siendo una de las más famosas a nivel mundial.

Los protagonistas más emblemáticos de la serie manga llegan a Pull&Bear en una cápsula muy especial donde Luffy y Zoro aparecen en camisetas y sudaderas con capucha en una amplia gama de colores y con prints de ilustraciones y logos representativos de One Piece. Una fantasía para los nostálgicos y jóvenes, que quieran reflejar con sus looks que ya son parte del club de fans de One Piece y deseen sumergirse en el universo de esta icónica historia.

La colección ya está disponible en tiendas físicas y en pullandbear.com .