'Periolistas': así es la marca reivindicativa y con fines sociales de Almudena Ariza

"The World needs journalists" (El mundo necesita periodistas); "Uncover the truth" (Descubrir la verdad) o "Fuck fake news" (Que les jodan a las noticias falsas). Son algunos de los lemas que se pueden leer en los nuevos bolsos de la marca 'Periolistas', un proyecto reivindicativo y con fines sociales que acaba de lanzar la conocida periodista Almudena Ariza.

Ariza se encuentra estos días en Ucrania, cubriendo la invasión rusa para Televisión Española. Está muy cerca del frente de Bajmut, y entre el ruido de proyectiles y detonaciones admite estar sorprendida del alcance del proyecto: "¡Hemos sacado las bolsas y se nos han agotado en tres días!", explica. La marca cuenta con una tienda online, donde se pueden comprar varios modelos del bolso con diferentes colores y lemas, aunque muchos de ellos ya se han agotado.

Los bolsos diseñados por Almudena Ariza, en su web https://www.periolistas.com/

Cuenta la periodista que la idea surgió casi por casualidad, pero pronto se dio cuenta de su alcance social: "Todo empezó de una manera muy tonta: me llamaron de La Resistencia para una entrevista con Broncano, y yo sabía que tenía que llevar un regalo, que es lo habitual, y quería que fuese algo que propiciase una conversación sobre periodismo. Así que me hice una camiseta con el lema “The world needs journalists”. De pronto la gente la vio y empezaron a mandarme muchísimos mensajes pidiendo comprar la camiseta. Me di cuenta de que había algo ahí y pensé en lanzar una marca, pero vi que hacer camisetas era más complicado, porque hay que tener stock de tallas, y pensé que con las bolsas sería más sencillo. Quería bolsos con lemas reivindicativos. Entonces se me ocurrió el término Periolista para la marca, que ya era reivindicativo, por convertir un insulto en algo que nos empodere", asegura.

Para ella, la idea va mucho más allá que vender bolsos: "Periolistas es reivindicar lo que somos, lo que hacemos. Que somos mujeres y nos enfrentamos a muchas más críticas que nuestros colegas hombres. A nosotras se nos hacen las cosas más complicadas, tenemos que cargar con mochilas más pesadas. Y lo más importante es que he detectado que la gente no quiere comprarme a mí sin más una bolsa. Sino que para las compañeras periolistas es casi un objeto identitario. De pronto sentimos que formamos parte de una comunidad con intereses y problemas comunes. Y compartirlo nos puede hacer bien a todas", cuenta Ariza.

Un proyecto con fines sociales



Además de la parte reivindicativa, la nueva marca pretende ir más allá y cuenta con un marcado objetivo social. Las bolsas están fabricadas en algodón orgánico, con un proceso de producción sostenible. Cada una de ellas se elabora a mano en un taller para mujeres en riesgo de exclusión social, y todas son 'Made in Spain'. "Yo no quería hacer bolsas sin más, quería que fuese un proceso que beneficiara a todo el mundo que intervenga. Así que busqué un taller social en Sagunto, donde trabajan mujeres en riesgo de exclusión social, hablé con ellas y son las que hacen las bolsas. Las hacen a mano con primor y mucho amor", explica la periodista.

Desde un 'check point' en Ucrania, Ariza lanza una reflexión sobre lo que ella denomina "activismo periodístico": "Ahora mismo estoy intentando entrar en Chasiv Yar, que es una localidad muy cerca del frente de Mahmud. Estamos oyendo proyectiles, detonaciones y artillería, y cuando me he despertado esta mañana tenía muchísimos mensajes en las redes sociales de trols prorrusos poniéndome a parir: puta, golfa, periodista… Y piensas, ¡qué pereza! Esto está relacionado con 'Periolistas', que es reivindicar lo que somos y lo que hacemos las mujeres periodistas", concluye.