Jane Birkin y el bolso más caro del mundo

Con motivo de la muerte de Jane Birkin, ayer domingo, a los 76 años, recuperamos este artículo dedicado al bolso más caro del mundo, publicado en este periódico en el mes de agosto de 2021.

Hace casi cuarenta años, Jean-Louis Dumas, director de Hermès, creó el primer Birkin, uno de los bolsos más legendarios que reúne los pilares básicos de la casa francesa: Piel exquisita. Elegancia atemporal. ­ Solidez. ­ Lujo discreto.

Jane Birkin, con su cesta

La historia de este bolso es muy curiosa, cuentan que un día la actriz y cantante británica Jane Birkin viajaba casualmente al lado de Dumas, a quién le llamó la atención que la actriz tuviera por cartera de viaje una gran cesta de paja porque su bolso era muy pequeño y no le cabía nada y no siendo las bolsas finas suficientemente grandes. Durante su vuelo, en 1984, Birkin le comentó que no encontraba un modelo adecuado en el que poder meter sus pertenencias. Él se ofreció a crear un bolso lo suficientemente grande como para "transportar su casa" pero con bonito diseño.

Sin saberlo, Birkin acababa de inspirar la creación del que sería un día el bolso más caro del mundo. Jean-Louis Dumas, al regresar a su taller en Francia, ideó un bolso donde las mujeres nunca tendrían que preocuparse por sacrificar su estilo por la practicidad ya que era amplio y profundo, con un característico diseño rectangular: había nacido el "Birkin", en honor a su musa, que también puso de moda llevar los herrajes abiertos.

Jane Birkin y Serge Gainsbourg / Keystone Pictures USA / Zuma Press

En tan sólo diez años, el bolso ya era un fenómeno global. El modelo más vendido es el grande, que mide 40 centímetros de largo, en cuero, piel de becerro, avestruz y cocodrilo. Dependiendo del material y del tamaño, el Birkin requiere entre 18 y 25 horas de trabajo completamente artesanal. Hermés comenzó a crear nuevas versiones en diferentes colores, materiales y tamaños, siempre manteniendo su misma forma icónica.

Lo que vuelve a estos bolsos en realidad especiales es su valor de inversión. Los birkins incrementan su valor hasta un 14,2% al año, lo cual los vuelve más valiosos que el oro. En 2004, Jean Paul Gaultier, director creativo de la marca de 2003 a 2010 cubrió con graffiti el Birkin blanco de Linda Evangelista con motivo de la primera colección prêt-à-porter que el creador firmaba para la casa.

En 2005, el diseñador francés crea el Shoulder Bikin, una versión con el asa un poco más larga, mucho más cómoda y práctica que se convirtió rápidamente en éxito de ventas. Cada temporada, los artesanos de la maison renuevan el icono con nuevas pieles y colores, demostrando lo innegable de su estilo.

En 2011, Jane Birkin subasta en Ebay su primer bolso a beneficio de las víctimas del terremoto de Japón. Hoy en día es sinónimo de estilo y distinción; la diseñadora Victoria Beckham tiene una colección de más de 100 bolsos cuyo valor rebasa los 1,5 millones de libras.

Otras muchas celebridades los coleccionan, como Catherine Zeta Jones, Kylie Jenner e incluso el rapero Drake, quien dice que un día le regalará todos los bolsos a su futura esposa. En 2016, un Birkin elaborado en piel de cocodrilo del Himalaya con diamantes incrustados, se subastó por 270.000 euros convirtiéndose en el bolso más caro del mundo. Nada mal por parte de un bolso diseñado para viajar más cómoda en un avión...