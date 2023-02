Floradeira, flores de temporada online desde Galicia a tu casa

Floradeira cumplirá en el mes de marzo cuatro años, pero Verónica Souto lleva toda la vida entre flores porque sus padres empezaron a cultivar hace más de 30 años. A pesar de haber estudiado psicología y terapia ocupacional, y haber trabajado en centros de mayores y con personas con discapacidad, decidió volver a disfrutar de su pasión por las flores. “Mis padres me ayudan con el tema del cultivo y atienden a los invernaderos. Ellos todavía siguen en activo, les queda poco para jubilarse, pero por ahora me ayudan ellos. Hay días en los que me ayudan hasta con el empaquetado de los ramos”, afirma.

Su forma de trabajar es una apuesta por las flores de temporada y de proximidad, cultivando variedades de flores estacionales. En invierno no cuenta con cultivo propio, pero en otoño y en verano cuenta con su propia producción de flor: “la cosechamos, hacemos los ramos y los enviamos por toda España”, destaca.

Verónica Souto en el invernadero de Floradeira. I WEB FLORADEIRA

Los sábados realiza talleres florales, una apuesta para que la gente haga un plan diferente: “me gusta que se animen a pasar una mañana o una tarde distinta en la aldea y que aprendan así, un poco lo que hay detrás del cultivo de las flores. En muchos de los talleres, cuando contamos con producción en el invernadero, vamos a cosechar las flores y después venimos a la palleira, que es mi local de trabajo y es donde realizamos los ramos o los centros de flores. Anteriormente me dedicaba también a la decoración de eventos, pero tuve que dejarlo porque me resultaba incompatible con el trabajo semanal y con la conciliación familiar. Decidí aparcarlos y apostar por los talleres florales y la verdad es que están funcionando muy bien. ”, añade Verónica.

El perfil de clientas de Floradeira suelen ser mujeres mayoritariamente mujeres: “tengo clientas desde los 18 o 20 años, que les envían flores a sus abuelas o madres, e incluso que se compran flores para ellas mismas; hasta clientas de casi 70 años, a las que ayudo a realizar la compra a través de la web porque les resulta complicado. También me compran hombres, pero la gran mayoría son mujeres. Eso sí, esta semana hubo una gran subida de pedidos por parte de ellos porque se acerca San Valentín”.