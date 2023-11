​​Elena Herrero, la estilista ferrolana que triunfa vistiendo a sus abuelos

El proyecto Not Your Granny nació en el año 2018, cuando Elena Herrero se encontraba estudiando diseño de moda y estilismo en A Coruña. Elena, en la actualidad, reside en Londres y allí, trabaja en el ámbito de la moda. Los verdaderos protagonistas de Not Your Granny son sus abuelos: Isabel Espineira Ríos, de 83 años; y Serafín Herrero Galán, de 89 años.



“Mis abuelos son los protagonistas de todas las editoriales y vídeos que se pueden ver en el instagram. Cuando yo estaba estudiando diseño de moda y estilismo nos pidieron en una de las clases que hiciésemos un cuaderno de inspiración en el que añadiésemos cosas que nos inspiraban en nuestro día a día. Y yo decidí añadir a mis abuelos, porque son ellos los que me inspiran. A mis abuelos realmente les conté una mentira. Les dije que en clase nos mandaron hacer una foto de nuestros abuelos con ropa que no los caracterizase y como contaba para nota, decidieron hacerlo. Cuando llegué a clase y le enseñé esto a mi profesor, le encantó. A partir de ahí comenzó a pedirme más fotos”, afirma Elena Herrero.



Elena empezó a fotografiar cada sábado a su abuela, de la mejor manera que sabía porque todavía estaba aprendiendo a hacer fotos y a realizar composiciones. El primer proyecto que hizo solo constaba de una foto y estaba hecha en las escaleras del edificio de sus abuelos. Una foto que llama la atención por la forma en la que estos están vestidos, con ropa muy deportiva y muy moderna. “La calidad de la primera foto es de malísima calidad, está hecha con un móvil. El primer proyecto que considero de verdad surgió después del COVID. Me di cuenta de que puedo retomar este proyecto que comencé hace años y aplicando todo lo aprendido hasta la fecha”, destaca la estilista.

El proyecto que Elena considera como el verdadero inicio de Not Your Granny se fotografió en una cancha de tenis. “Lo estuve preparando durante muchísimo tiempo. Ya no solo tenía que destacar la vestimenta, sino también el lugar, la luz, los ángulos… Normalmente en mi trabajo, cuando hago sesiones de estilismo o de dirección de arte para marcas siempre contamos con un fotógrafo para realizar las fotos de las campañas. Cuando los proyectos son con mis abuelos me encargo yo de todo, entonces todos los detalles tienen que estar muy estudiados y siempre quiero tener todo muy controlado”, afirma Elena.



Todos y cada uno de los proyectos que Elena Herrero lleva a cabo con sus abuelos son muy especiales para ella. Algunos, cuentan con un valor más sentimental y otros, tienen un significado más visual. “Para mí todas son especiales, pero si tengo que decantarme por algunas disfruto mucho mostrando el amor que de verdad se tienen ellos y el amor con el que yo hago el trabajo”, añade.



Isabel Espiñeira y Serafín Herrero se convirtieron por un día en la Barbie y el Ken de Ferrol, pero también en los protagonistas de la Familia Adams. Sus vídeos ya rozan las 25 mil visualizaciones en Instagram. “Barbie ha gustado mucho. Creo que además de lo visual que es el vídeo, gustó mucho por el amor que transmiten cuando se miran y el amor con el que todo está hecho. Cuando yo les digo que tienen miles de visualizaciones en Instagram o en TikTok creo que ellos no lo acaban de entender, Pero como me ven muy emocionada y muy contenta, pues ellos también se ponen muy contentos”, añade Elena.

Para Elena trabajar con sus abuelos es un sueño hecho realidad. Realiza todos los trabajos y fotografías con mucho respeto y agradece infinitamente que ellos se presten. “Trabajo con las personas que más quiero. Les muestro mis ideas, ellos las representan y nos lo pasamos muy bien. También trabajamos duro. Mi cabeza nunca para de pensar. En esos momentos tengo que tener lápiz y papel cerca. Descuelgo el teléfono para llamar a Granny y escuchar como me dice que sí que hacemos todas las historias locas que le propongo”, afirma.



Actualmente, Elena y sus abuelos están trabajando en futuros proyectos con diversas firmas e incluso, ya comienzan a llegarles regalos para realizar colaboraciones. “Una marca llamada Coti Vision se puso en contacto conmigo para hacerle un regalo a mi abuela. Posteriormente, algunas marcas de joyería de Londres me escribieron. Con todas esas aún estamos negociando”, concluye.