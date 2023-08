ECOALF presenta presenta ECOALF SPORTS: ropa de deporte sostenible

Ecoalf es una empresa española que se dedica a fabricar prendas y accesorios, empleando como materia prima, diversos tipos de desechos que se arrojan al mar. Para que la transición de la playa a la vuelta a la rutina sea más llevadera, Ecoalf tiene la selección perfecta de prendas y accesorios esenciales para crear un fondo de armario atemporal, fresco y sostenible.

EL NUEVO BUSINESS CASUAL

Para hombre, una camisa de botones atemporal es imprescindible para volver a la oficina. La Camisa Antejo (99,90€) es un básico para tu armario, confeccionada con algodón reciclado de primera calidad de Ecoalf para ahorrar 1.945 litros de agua por camisa. Ve un poco más informal y déjala desabrochada con una camiseta Venta blanca (45,00€) debajo que ahorra más de 1.469 litros de agua con su innovadora composición de algodón reciclado.

Imagen de la firma ECOALF



Los pantalones de vestir técnicos son tendencia, los Jarama Pants (129,90€) están confeccionados con un elegante nylon reciclado, uno de los materiales sintéticos que ayuda a prevenir la contaminación por microplásticos a la vez que limita el uso de combustibles fósiles.



Completa tu look con el gorro de Ecoalf (49,90€) hecho con lana reciclada o elgorro con mensaje (29,90 €) con la palabra “ Sustainability “ escrita en el lateral para mostrar tu lado activista en la oficina. Lleva contigo el mensaje Because There Is No Planet B® de la oficina al gimnasio con la bolsa Sport Duffel Bag (139,90€) hecha con 26 botellas de plástico recicladas.