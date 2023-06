Arrancan las rebajas: estos son los mejores chollos para comprar online y en tienda

Históricamente las rebajas de verano comenzaban el 1 de julio. Sin embargo, y desde hace años, las firmas han decidido adelantar cada vez más la fecha de inicio de las rebajas. Nos encontramos en el momento perfecto para renovar el armario, apostar por los básicos e incluir piezas más especiales, para darle el toque perfecto a los looks.



Hoy, miércoles 21 de junio, empieza el verano 2023 y también las rebajas en Zara. La marca insignia de Inditex inicia sus rebajas de verano esta noche a partir de las 21:00 horas en la App y desde las 22:00 horas en su web online. Las rebajas en las tiendas comenzarán este jueves, 22 de junio, desde su hora de apertura a las 10:00 de la mañana.

Te proponemos que optes por hacerte con total looks, así podrás aprovechar las dos piezas juntas, pero también por separado. El chaleco pasa de costar 25,95€ a 17,99€, y el pantalón quedará a un precio de 19,99€.

Look de Zara. I WEB ZARA

Al igual que en Zara, en el resto de marcas de Inditex, las rebajas también comienzan hoy. En Bershka, Pull & Bear y Stradivarius estarán disponibles desde las 19:00 horas en la aplicación y desde las 20:00 horas en la web. En Oysho estarán disponibles a partir de las 20:00 horas en la aplicación y a las 21:00 horas en la web. En Zara Home comienzan a las 21:00 horas online. En Massimo Dutti ya están disponibles.

Las chaquetas vaqueras son un 'must have' atemporal e imprescindible: podemos lucirlas con vestidos, faldas y prendas vaqueras, creando así un total look denim. En Pull & Bear podrás encontrar esta a un precio de 19,99€.

Cazadora vaquera de Pull & Bear. I WEB PULL & BEAR

Si eres amante de la ropa streetwear y de las zapatillas debes echar un vistazo a las rebajas de 4 Elementos: una tienda de moda deportiva donde podrás encontrar zapatillas premium y essentials, camisetas, tops, camisas, polos, chaquetas, pantalones o sudaderas, entre otros, de marcas como Nike, Adidas, Carhartt, Fred Perry, Calvin Klein, Vans o Puma. Puedes encontrar las zapatillas New Balance 550 -que tan de moda están- de rebajas.

New Balance 550. I 4 ELEMENTOS

En las rebajas debes hacerte con esos complementos que van a levantar los looks: bolsos en color neón o con estampados divertidos, fulares, bandanas e incluso, la marroquinería. Ficha los que ofrece Bimba y Lola.