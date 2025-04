La UCO sospecha que Ábalos medió para contratar a su exnovia y a miss Asturias 2017

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el exministro José Luis Ábalos medió para que dos empresas públicas vinculadas a su departamento contratasen a su expareja Jessica Rodríguez y a la modelo Claudia Montes, que fue miss Asturias 2017.



Un nuevo informe remitido al Tribunal Supremo, de 265 folios y al que ha tenido acceso EFE este miércoles, implica al exministro en gestiones, a través de su exasesor Koldo García, para conseguir que la primera trabajase en Ineco, dependiente de ADIF, y la segunda en Logirail, de RENFE.



En el caso de la primera, da también protagonismo a la expresidenta de ADIF y ex secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera, que fue quien hizo efectiva esa contratación tras una serie de conversaciones con Koldo García, quien, para ello, "se prevalió de su relación con Ábalos". Este último, dice el informe, es quien habría pedido que ficharan a su pareja.



En relación a la modelo, la UCO sostiene que fue contratada en 2019 en Logirail "cuando formaba parte del círculo personal de Ábalos" gracias a su influencia, e incorpora un mensaje del exministro a su exasesor: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o algunas de sus subcontratas?". "Lo arreglo", respondió Koldo García.



Las gestiones para el contrato de Ineco

Respecto a la entrada de Jessica Rodríguez en Ineco, la UCO presta "especial atención" a un mensaje de Koldo García a Pardo de Vera, que considera "revelador": "Solo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Yoseba que si no Jose me corta los huevos" (sic).



Pasados unos días, tras preguntar Koldo García por novedades, la expresidenta de ADIF contestó: "Están con ello, mañana le llaman, no se puede dar de alta sin seguir un procedimiento".



Cuando la expareja del exministro comunicó a Koldo que la habían citado para una entrevista, éste le aconsejó que no fuera: "Me encargo yo".



"Oye y si se lo dices a Jose y que llame a quien tenga que llamar?" (sic). "Si es tan sencillo que él haga una llamada, seguro que si es por mi la hace encantado", le dijo entonces la expareja de Ábalos, y Koldo García contestó "se lo digo ahora".



La UCO incorpora un "discurrir de mensajes" entre Koldo García y Pardo de Vera, como uno en el que el primero le decía que "Jose" se iba a poner en contacto con ella y que estuviese "tranquila".



También implica a Pardo de Vera en gestiones con Koldo para renovar el contrato de la expareja del exministro, aunque días más tarde le comunicó que no parecía ser viable porque el entonces director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar, había hablado con la mujer y "le había dejado entrever que es difícil encajarla en algún sitio".



Tras dos años en Ineco, este directivo le comunicó en febrero de 2021 "la propuesta de continuar en la empresa pública Tragsatec durante seis meses", dice la UCO.



La expareja de Ábalos recibió 1.173 euros mensuales por su trabajo en Ineco, según el informe, que incorpora más mensajes, como uno en el que Koldo García le decía que no tendría que acudir al trabajo tras un primer encuentro con una trabajadora, o en los que la expareja de Ábalos desconocía dónde trabajaba: "Bueno. Pues dame una dirección y un teléfono porque no se dónde trabajo".



Los investigadores sostienen además que el hermano de Koldo García, Joseba, que también trabajaba en Ineco, se encargó de cumplimentar los partes de trabajo de la expareja de Ábalos y que ambos se coordinaban para que ella "registrara cada día una jornada laboral que no había sido realizada".



Un posible currículum falso para entrar en Logirail

En otro apartado del informe, la UCO analiza la presunta mediación de Ábalos para que la modelo Claudia Montes fuese contratada en 2019 en Logirail, gracias a la intervención de Koldo García, que envió su currículum al expresidente de RENFE Isaías Táboas.



Cuando finalizó su relación laboral después de tres años, Claudia Montes se intercambió mensajes con Koldo García que apuntarían, según la UCO, a que dicho currículum estaría falsificado.



La Guardia Civil cree que Ábalos conocía los "pormenores" de la contratación y apunta también a mensajes en los que el exministro pedía a su exasesor "que ingresara dinero a Claudia".



En 2022, tras recibir Ábalos una queja de la mujer por el trato de Koldo García, el exministro dijo a su exasesor: "No que estuviera obligado a algo con quien no he tenido ningún trato" (sic).