Sémper, sobre Vox: "Es un partido que va con gasolina a apagar un fuego"

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha definido este lunes a Vox como un partido de corte "populista" que ofrece "respuestas fáciles a problemas complejos" y que "va con gasolina a apagar un fuego".

Para Sémper, el auge de Vox es fruto de la "reacción" al "manoseo de ideas nobles", como la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra el machismo, por parte de Podemos y los "populismos de extrema izquierda", a la vez que se nutre de exvotantes populares "cabreados" con el PP.

En un coloquio en el Círculo Ecuestre, ha abogado por grandes acuerdos y pactos de Estado entre el PP, PSOE y otras formaciones para abordar los principales retos del país (como la reforma del sistema de pensiones, de sanidad o la política exterior), y abandonar el "lío" y el "vivir atrincherados en compartimentos estancos".

En su intervención, Sémper ha afirmado que los populares no quieren reproducir "el sanchismo, pero al revés", y aunque ha confiado en que el PP podrá gobernar en solitario tras las próximas elecciones del 23-J, ha garantizado que, de no ser así, no renunciarán a sus principios "en las materias más sensibles" aunque su hipotético socio se lo exigiera.

"Vox, de la misma manera que puede ser Podemos o Sumar, lo que representan son partidos políticos que no tienen un proyecto de país compartido, no quieren convocar a los ciudadanos en un proyecto compartido, sino que lo que quieren es aprovechar un contexto político para conseguir rentabilidad política", ha indicado Sémper.

Para el dirigente popular, este tipo de partidos no responden a los problemas de la ciudadanía buscando soluciones, sino "enfadando más a la gente".

"El populismo de extrema izquierda ha manoseado ideas nobles, como la igualdad del hombre y la mujer o la lucha contra el machismo. Y ha provocado, como reacción, la aparición de otros partidos, en la otra parte del arco ideológico", ha indicado.

Al respecto, ha sostenido que no se tienen que "contaminar" de quienes tienen a su derecha, en referencia a Vox, como a su juicio sí ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la "extrema izquierda".

"¿Como Podemos ha manoseado la idea del feminismo resulta que tenemos que derogar el feminismo? No, la idea de la igualdad de hombres y mujeres es una idea noble a defender, como la lucha contra la violencia machista. Me niego a que la izquierda las abandere hasta manosearlas", ha indicado Sémper, que ha reclamado "mantener el rumbo" en estas cuestiones.

En este sentido, ha afirmado que el PP no reformará leyes relacionadas con el colectivo LGTBI, aunque sí se ha mostrado partidario de revisar la Ley Trans porque "impacta negativamente en los más vulnerables, que son los menores".

"Un futuro luminoso"

Preguntado sobre si el PP estaría dispuesto a repetir en la Generalitat una operación como la del Ayuntamiento de Barcelona para que gobernara el PSC y no el independentismo, Sémper no lo ha descartado y ha augurado que el partido tiene "un futuro luminoso" en Cataluña.

"Hay un futuro extraordinario que permitirá que seamos determinantes en la próxima conformación del Govern. Siempre vamos a estar al lado de generar estabilidad y cambio estable", ha indicado.