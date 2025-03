El CHUF refuerza la unidad de oncohematología con una nueva consulta

El Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol –CHUF– refuerza su servicio de onco-hematología con la incorporación de una enfermera que se encargará de informar, guiar y resolver las dudas de los pacientes que se tratan en el hospital de día.



La nueva consulta comenzó a funcionar en el mes de enero y desde el Área Sanitaria se explica que el objetivo de este nuevo servicio que dirigirá la enfermera Concepción Castro Guerra, es dar un paso más en la “personalización da atención” del paciente que ya tiene un diagnóstico y un esquema terapéutico que seguirá en el centro hospitalario.



Así, la enfermera será “a referencia” para el paciente. “Cando recibes un diagnóstico deste tipo”, apunta, “é moita a información que se facilita nun primeiro momento e que hai que asimilar. Nesta nova consulta podes abordar os aspectos clave do tratamento e resolver tamén as súas dúbidas”.



Dudas frecuentes

Cuestiones como el funcionamiento del hospital de día, los tratamientos, los posibles efectos secundarios más comunes, así como las pautas de higiene, cuidado de la piel o la hidratación forman parte de las explicaciones que los pacientes reciben en esta consulta que se ha habilitado en el propio centro.



Esa visita se repite, apuntan fuentes del Área Sanitaria, tras los tres o cuatro primeros ciclos de tratamiento “por se hai novas dúbidas ou cambiou en algo a súa situación”.



Con este enlace, el CHUF simplifica y agiliza la información al afectado. A este nuevo enfoque se suma un número de teléfono al que se puede llamar en caso de duda. “Favorécese o trato co paciente, que é o fundamental”, subrayan desde el Área, “e déixase máis tempo do ámbito clínico ou do administrativo que se pode empregar noutras cuestións, aumentando a interacción entre os profesionais ante calquera interrogante ou incidencia”.

Una media de cinco pacientes diarios en la nueva consulta

Tras ponerse en funcionamiento en enero, la nueva consulta de enfermería del hospital de día de onco-hematología recibe diariamente una media de cinco visitas programadas. “Aínda estamos arrancando, pero a xente asegura que está agradecida, xa nos ten como referencia e pregunta por nós ao chegar”, afirma su responsable, Concepción Castro Guerra. Este contacto permite humanizar la relación con el paciente y sus familias y, sobre todo, resolver sus dudas de un modo más directo y cercano que antes.