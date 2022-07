Moreno tomará posesión el sábado 23 y ultima la estructura de su gobierno, que "refrescará" con nuevos consejeros

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno (PP-A), ha confirmado este viernes que tomará posesión de nuevo como jefe del Ejecutivo andaluz el próximo sábado día 23 de julio, tras el debate de investidura previsto para la semana que viene en el Parlamento, y en estos días está "intentando pulir la estructura" del Gobierno que va a conformar, en el que incorporará a nuevos consejeros con la idea de "refrescar" el actual gabinete.

Así lo ha indicado Juanma Moreno en una atención a medios en Madrid tras participar en el homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia celebrado en el Palacio Real, y a preguntas de los periodistas sobre la composición de su próximo gobierno.

El presidente andaluz ahora en funciones, que en la legislatura recién concluida gobernó en coalición con Ciudadanos (Cs) y que en este nuevo mandato disfrutará de mayoría absoluta, ha trasladado su voluntad de conformar "un gobierno eficaz, acorde con las necesidades que tiene Andalucía".

Ha apuntado que está "ya trabajando en futuros y posibles consejeros", y al respecto ha confirmado que "algunos van a repetir", pero "también se van a incorporar otras personas nuevas, porque creo que hay que conjugar la experiencia con la frescura, con equipos nuevos".

"Tenemos que refrescar este gobierno para poder asumir los retos que tenemos por delante, que son complejos", según ha abundado Moreno, que ha aludido así a esa "hiperinflación que estamos viviendo" y que trae "como consecuencia" una "ralentización económica y una pérdida de oportunidades, de capacidad adquisitiva y de progreso" no sólo para Andalucía, sino para el conjunto de España y Europa, según ha puesto de relieve.

SOBRE EL "GESTO" CON VOX PARA SU PRESENCIA EN LA MESA DEL PARLAMENTO

Por otro lado, y también a preguntas de los periodistas, Moreno ha justificado el "gesto" que este pasado jueves, en la sesión constitutiva de la XII Legislatura en el Parlamento andaluz, tuvo el PP-A con Vox al permitir que dicho grupo accediera a una vicepresidencia --la tercera-- de la Mesa del Parlamento a la que podrían haber aspirado los 'populares' merced a la mayoría absoluta alcanzada el 19 de junio.

El presidente del PP-A ha indicado que no espera "ningún acto de generosidad" en respuesta al que tuvo su partido, y en ese sentido ha destacado que los miembros de la Mesa elegidos este jueves a propuesta de su partido sólo contaron con los apoyos de los diputados 'populares', pero ha insistido en defender que entendía que debía haber "un acuerdo" y, habida cuenta de que, inicialmente, "tres grupos --en alusión a Vox, 'Por Andalucía' y el Grupo Mixto conformado por dos diputadas de Adelante Andalucía-- se quedaban sin representación" en la Mesa, debía "hacer un gesto con la tercera fuerza política, que es Vox".

Ha agregado que "entendía" también que el PSOE-A debía hacer "un gesto con 'Por Andalucía', que está a su izquierda, de manera que, si yo cedía un puesto que nos correspondía, y el PSOE otro, así cubríamos todo el ámbito parlamentario" en la Mesa.

Según ha abundado Moreno, ha llevado a cabo "ese gesto" con Vox "para demostrar que la mayoría absoluta no significa que no podamos ceder y en el futuro acordar", aunque, "a partir de ahí, no espero nada", porque es "consciente de que la política es como es", según ha apostillado antes de indicar que le "decepcionó un poco que el PSOE --que no renunció a las dos plazas que le correspondían en la Mesa-- no hiciera un gesto parecido al que habíamos hecho" los 'populares'.

Moreno ha agregado que espera que "el resto de grupos parlamentarios entienda que la gente quiere que acordemos, que sumemos, que somos más fuertes cuando nos entendemos", y al respecto ofrece "mano tendida para todas las fuerzas políticas", y espera, desea, y quiere "confiar" en que los demás grupos entiendan que "una mayoría absoluta no significa oposición absoluta", y realicen "una oposición inteligente, y pensando en los ciudadanos".

"Si no, creo que será un error por parte de ellos", ha advertido Moreno, quien, por otra parte, ha avanzado que al acto de su toma de posesión, previsto para el próximo sábado, 23 de julio, está "confirmada" inicialmente la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.