Mazón acusa a Sánchez de lanzar "cortinas de humo" para "desviar la atención" con sus críticas al PP

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lanzar "cortinas de humo" para "desviar la atención" tras haber acusado el líder del Ejecutivo central a los gobiernos autonómicos del PP de gestionar con el modelo "caduco neoliberal" y haber criticado a los barones 'populares' de Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana.



De esta manera ha respondido, vía 'X' (antigua Twitter), el dirigente valenciano a Sánchez, quien ha afirmado este miércoles, durante una conferencia en la sede del Instituto Cervantes, que la Generalitat Valenciana "ha recortado el 20% de las plazas públicas para residencias de mayores".



Frente a ello, Mazón ha subrayado que estaba "esperando que Pedro Sánchez nos dijera algo del pago de la sanidad de los turistas desplazados, de la dependencia que nos debe a los valencianos, de una respuesta para la crisis de inmigración y de si Alicante iba a dejar de ser la provincia 52 de 52 en los presupuestos".

Sin embargo, ha lamentado que Sánchez haya lanzado "otra cortina de humo" para, a su juicio, "desviar la atención una vez más". No obstante, ha sostenido que al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE "ya no se lo cree ni su propio partido".



Además, y tras los reproches de Sánchez, ha aprovechado para "adjuntar unos datos" que, según Mazón, tanto al líder del Ejecutivo como al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, "se les han caído del argumentario".



Así, en materia de dependencia, ha reivindicado que la Generalitat atiende actualmente al "mayor número de personas de la historia de la Comunitat Valenciana", que el Consell destina "133 millones de euros de plan de choque" y que ha "reducido las listas de espera en un 25 por ciento".



El jefe del Consell también ha defendido que la autonomía ha anotado "récord histórico de inversión con 680 millones de euros" y "récord histórico de servicio de teleasistencia con 65.000 usuarios, 20.000 más que con el embajador de la OCDE", en referencia al 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig. "Y todo eso, a pulmón de los valencianos, porque el Estado nos debe 3.000 millones de euros solo para dependencia", ha zanjado.



En un acto previo, en declaraciones a los medios en Monforte del Cid (Alicante), y preguntado por si es partidario de que a la Comunitat Valenciana se le condone la deuda, Mazón ha asegurado que no es partidario "de que nos perdonen nada, porque nosotros no buscamos migajas de que nos perdonen absolutamente nada".



De todas formas, considera que la deuda solo es una parte del problema porque el "epicentro" de las necesidades valencianas es la financiación. "Los que deberían habernos pedido perdón hace mucho tiempo son los que siguen manteniendo el sistema que perjudica a la Comunitat valenciana por encima de las demás, o mejor dicho, por debajo de las demás", ha señalado y ha subrayado que es el Gobierno de España el que tiene que resolver la cuestión.



En esta línea, le ha instado a pronunciarse sobre si tienen algún plan para la financiación, para la nivelación y para el fondo transitorio que necesita la Comunitat y para la deuda "que nos ateneza más que nunca por este mal sistema de financiación".



"Pero es que vivimos en el Gobierno del no sé cómo llamar a las cosas", ha dicho, y ha recalcado que no ha visto ninguna propuesta en estas cuestiones. Por contra, afirma que solo ve "un Partido Socialista que, incluso en las Cortes Valencianas, se ha negado a que la Comunitat Valenciana tenga una nivelación que nos equipare con el resto de comunidades de España".



A su juicio, esto es "un dislate" porque "van pasando los días y un día igual dicen algo de deuda, otros días hablan de financiación singular de Cataluña, luego les da vergüenza porque no quieren perder votos y entonces no saben si llamarle concierto o cupo, cuando lo que es un cupo (...). Esto es la ceremonia del confunde que algo queda, no concretes nada, que nada queda, todo por los problemas que tiene en estos momentos, como todo el mundo sabe, el marido de Begoña", ha concluido.