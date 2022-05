Margarita Robles avala a la directora del CNI

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respaldado este miércoles al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a su directora, Paz Esteban, que "ha tenido que aguantar estoicamente" imputaciones "que no se corresponden con la realidad" y de las que dará cuenta mañana como "considere oportuno".





Lo ha dicho en la Comisión de Defensa del Congreso en respuesta al diputado de Bildu, Jon Iñarritu, en la que ha insistido en varias ocasiones en que no se corta en sus declaraciones, en las que dice siempre lo que piensa, a pesar de que el presidente le había recordado que por ley no tenía que responder a preguntas que no eran objeto de la comparecencia, la Estrategia de la Brújula Europea.





"Tengo un límite por ley, pero no me suelo cortar, hablo por mí misma y no por los medios de comunicación", le ha dicho a la diputada de la Cup, Mireia Vehí, y también a Iñárritu: "Digo lo que pienso siempre".





La ministra ha insistido en que el CNI tiene el deber de secreto por lo que no puede defenderse y ha valorado la constitución de la comisión de secretos oficiales, en la que comparecerá mañana Esteban y "llevará la documentación que tenga que llevar".





"Nadie me habrá oído una especulación y no la voy a hacer nunca", ha afirmado Robles, que ha preguntado a los parlamentarios "cómo nos sentiríamos sabiendo que se ha producido un delito en nuestros terminales y no acudiéramos a los tribunales".





Tras insistir en que no le corresponde a ella especular ni atribuir responsabilidades, Robles ha anunciado que, a diferencia de otros, va a poner a disposición del juez su teléfono móvil que tiene desde hace 13 años.





Robles ha reprochado que se hagan insinuaciones carentes de pruebas y ha advertido de que no va a aceptar que le atribuyan manifestaciones de los medios de comunicación, porque "cuando tengo que decir algo, no necesito intermediarios".





"La única verdad que existe en democracia es la verdad judicial y eso para todo, lo demás es llevar a la plaza pública a alguien que no puede defenderse y eso a mi me horroriza y me espanta", ha recalcado la ministra.





En respuesta al diputado de Unidas Podemos Pablo Echenique, le ha recordado que su partido forma parte del Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado, y le ha instado a proponer cambios si considera que la labor que el CNI tienen encomendada por ley para proteger el estado de derecho no es la adecuada.





Echenique había señalado dos posibles autorías, agentes extranjeros o una "célula descontrolada" de los servicios secretos o de las Fuerzas de Seguridad, y cualquiera que sea, a su juicio, es "imprescindible" que se asuman responsabilidades "al más alto nivel".