El juez Peinado reprochó a Bolaños que "contestara con evasivas" y sonriera al declarar

El juez Juan Carlos Peinado reprochó al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que "contestara con evasivas" y sonriera durante su declaración como testigo en la investigación sobre la contratación de la asistente de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.



Bolaños declaró desde el Ministerio de Presidencia el pasado 16 de abril y el juez le afeó la forma en la que respondía a sus preguntas y le espeto en un momento de tensión: "no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa", según se puede escuchar en el audio de la declaración.



Ese momento se vivió después de que el ministro viera la declaración que hizo como testigo Alfredo González que en 2018, en virtud del cargo que entonces ostentaba, vicesecretario de Presidencia, elevó la propuesta de nombramiento de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, y que dijo no recordar quien le comunicó que hiciera aquella designación.



Al ser preguntado sobre si esta declaración se ajustaba a la realidad, Bolaños usa en varias ocasiones la palabra "creo" para sostener que considera que sí, lo que provoca las quejas del magistrado, que en un momento le dice al ministro que la forma en la que contesta "no es como se admite un testimonio en sede judicial" y que responder con evasivas según la ley es "como negarse a contestar".



"Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso", le replica el ministro, a lo que el magistrado le dice que no es él quien debe valorar si lo que dice es o no una evasiva.



En ese momento, Bolaños sonríe, el juez le pregunta por qué y el ministro responde: "Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio por eso he esbozado una sonrisa", a lo que el juez replica que es porque no está habituado a un interrogatorio y el ministro señala: "Desde luego que no".



Otro momento de tensión se vive cuando el magistrado le dice que ve discrepancias entre lo que está declarando el ministro y lo que dijo González, advirtiéndole que en ese caso deberá suspender la diligencia y abrir otra nueva.



Bolaños niega las discrepancias e intenta explicar al juez que el vicesecretario eleva las propuestas de nombramiento, pero no es quien decide los nombres, lo que corresponde a los responsables directos del personal eventual.



Al final de la declaración, cuando el juez pregunta al ministro de quién fue la iniciativa del nombramiento y quién era el responsable directo, Bolaños dice que lo desconoce, que no era su competencia y que estaban montando un Gobierno. El instructor ve "incomprensible", que Bolaños ignore eso.



"No sé qué le sorprende, nunca fue mi subordinada. Trabaja en un edificio en el que no he trabajado nunca, que es Palacio. En ese edificio hay personas que ejercen sus labores profesionales en el entorno más cercano tanto del presidente del Gobierno como de la familia del presidente", responde Bolaños.



En ese momento, Peinado suspende la declaración y pide a Bolaños que recabe información suficiente para contestar.



A su vuelta, con la información recabada, el ministro le explica al juez que el dato de la persona responsable, Raúl Díaz, se comunicó ya al juzgado en un certificado. El instructor le pide decirlo y consultar el segundo apellido al no recordarlo el ministro y corta a un letrado que pretendía aclararlo.



Durante su declaración, el ministro sostuvo también que no conoció a Cristina Álvarez hasta después de su nombramiento y que coincidió con ella "muy poquitas veces". Además, sostuvo que la figura de asistente a la mujer del presidente ha existido siempre y que en el cambio de gobierno hubo en torno a cien nombramientos de eventuales.



En esta pieza separada el juez Peinado investiga por un presunto delito de malversación el nombramiento de Cristina Álvarez para asistir a Begoña Gómez en cuestiones de agenda.



Además de a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, el juez investiga a otras tres personas en esta causa: el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; y el exconsejero madrileño y directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes.



Durante su declaración Bolaños dijo que no conocía a Barrabés ni a Güemes y que con el rector de la Complutense solo ha coincidido en un acto.