Francisco Vázquez dice que el PSOE es una secta con líder supremo

El exalcalde de A Coruña y exembajador de España en el Vaticano Francisco Vázquez ha sostenido este martes que el PSOE actual "se ha convertido en una secta en la que el único diálogo es entre los afiliados, entre las bases y el líder supremo".



En una entrevista con la emisora Cadena COPE, Vázquez, que en 2014 se dio de baja del PSOE y en los últimos años se mostró afín al ideario de derechas de Albert Rivera, ha indicado que el pasado 23 de julio declaró "públicamente" que no votaría a los socialistas sino que lo haría "en contra".



"La confrontación electoral no era entre izquierdas y derechas, era entre constitucionalistas y rupturistas", ha argumentado.



En su opinión, "el problema no es -el lñider del PSOE, Pedro-Sánchez, el problema es el actual Partido Socialista Obrero Español", que es "un partido que ha optado por un camino que representa el triunfo de la tesis de Pasqual Maragall y del Partido Socialista de Cataluña, que es un partido independiente".



Para él, esto "pone en peligro la continuidad de la propia nación" porque cree que en la actualidad "el pescado está vendido, es decir, el pacto con los independentistas está hecho".



Ha opinado que con estos pactos están en peligro "la educación y la lengua", que son "dos cuestiones que son las que llevan a la destrucción del modelo de Estado".

Vázquez ha considerado que el PP acierta en su idea de llevar mociones a todos los ayuntamientos y cámaras autonómicas sobre una posible amnistía a independentistas, de cara a que los socialistas tengan que votarlas.



Esto "va a poner en evidencia que el problema no es solamente Sánchez, es el actual Partido Socialista Obrero Español" porque "no hay foto" y "no hay reuniones".



"¿En qué organismo del partido se ha discutido, se ha debatido, se ha votado" la posibilidad de la amnistía?, se ha preguntado Vázquez, que cree que han desaparecido los "órganos de control y dirección".



"Se ha convertido en una secta en la que el único diálogo es entre los afiliados, entre las bases y el líder supremo", ha añadido antes de afirmar que "ha caído en un caudillismo".



En la entrevista ha defendido que "cada vez hay más paralelismo entre aquella España de la posguerra y la España actual", pues ha comparado la ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de entonces con la actual ley de Memoria Democrática y ha dicho que en aquel momento "se perseguían" las distintas lenguas y hoy cree que pasa lo mismo con el castellano.



Para él, el PSOE ya no está "con los principios y valores de la izquierda" porque, según su visión, "se habla de un beso mal dado y, fuera de eso, no se habla de casi nada más".



Ha concluido la entrevista con una felicitación al rey emérito por su victoria en vela de la semana pasada, que "lo acredita como hombre y como persona" que, para él, logró "haber abierto las puertas de la democracia y la libertad" en España.