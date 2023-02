Feijóo llama a su partido a no confiase y recuerda que el resultado del 28-M está abierto

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer a sus parlamentarios que trabajen con humildad ante las citas electorales de este año porque no hay nada ganado y el PP puede ganar o perder en todas comunidades donde no gobierna. Para ejemplificar la situación, recurrió al símil del opositor y afirmó que el partido lleva bien el temario pero la oposición no está aprobada, indicaron fuentes populares.



Así se pronunció en una reunión interna con los diputados, senadores y eurodiputados del PP que se celebró en la sala Constitucional de la Cámara Baja, en la que tomaron también la palabra previamente los tres portavoces del grupo popular, Cuca Gamarra (Congreso), Javier Maroto (Senado) y Dolors Montserrat (Parlamento Europeo).



Un día después de la intermunicipal que la formación celebró en Valencia, con la “simbólica” foto conjunta de Feijóo con los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, el propio líder del PP presumió en redes sociales de esa imagen de unidad. “Tras nuestra intermunicipal, el partido está más unido que nunca para seguir trabajando por nuestro país”, aseveró.



En su discurso a puerta cerrada, Feijóo pidió a los suyos que sigan trabajando con la vista puesta en los comicios porque, aunque el PP va bien, hay que seguir estudiando. El líder del PP comparó a su partido con un opositor, que hasta ahora está cantando bien los temas pero al que todavía falta la mitad del temario y hacer el examen.



“El tribunal de la oposición son 47 millones de personas y todavía no ha venido”, dijo Feijóo, dirigiendo la mirada a la primera fila de la sala Constitucional que estaba vacía.



En su discurso, Feijóo quiso en cierta medida rebajar la euforia que este fin de semana se vivió en Valencia y pidió a los parlamentarios seguir trabajando con humildad y no cometer errores, y subrayó que el PP no ganó nada .



Además hizo alusión a las encuestas e indicó que salvo Madrid y Murcia, en las que está clara la victoria del PP, el partido puede ganar en las restantes diez las comunidades pero también perder en todas, según las fuentes consultadas.