Feijóo acusa a Sánchez de usar Telefónica para "extorsionar" a medios y el presidente le ataca por "tapar" a Mazón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe el Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "usar" Telefónica para "extorsionar a los medios de comunicación", después de la reunión que en febrero mantuvo en París el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, con el presidente de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, que tiene participación en Prisa. En su turno, el presidente ha obviado este asunto y le ha atacado con la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la dana.



"Usted señor Feijóo pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha", ha espetado el jefe del Ejecutivo a Feijóo en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso, dos días después del acuerdo presupuestario entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana.



Es más, Sánchez ha asegurado que Feijóo llegó a la Presidencia del PP "para tapar la corrupción" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y "pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón". "Lamentable", ha aseverado.

Declaraciones de Feijóo

Feijóo ha arrancado su intervención asegurando que un diario francés informó este fin de semana de que el ministro López y el presidente de Telefónica se reunión en París "con una empresa para influir a su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español", en alusión a Prisa. "¿Estaba usted al tanto?", le ha interpelado.



Ante la ausencia de respuesta sobre esta cuestión del presidente --que se ha centrado en el gasto de defensa--, Feijóo ha calificado de "sorprendente" la contestación de Sánchez y le ha afeado en su segunda intervención que no aclare ante el Pleno si "estaba al tanto de este atropello".



"Con lo que le gusta a usted controlarlo todo, ya es mala suerte que no se entera de nada de lo que ocurre a su alrededor. ¿Tampoco estaba al tanto de lo que hace Ábalos ni de lo que hace su hermano? ¿Tampoco está al tanto de lo que hace el fiscal general ni de lo que pasa en su casa?", ha enfatizado el presidente 'popular'.

Feijóo ha afirmado que el presidente de 'El País', Joseph Oughourlian, le recordó a Sánchez hace unos días que "no puede comportarse como un dictador". "Desde luego no se puede decir que este periódico no le conozca bien. Y el diario británico 'The Times' ayer recogía la comparación de usted con el dictador Franco", ha manifestado.



A renglón seguido, el líder del PP ha acusado al Gobierno de gastar "2.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica". "Y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación. Ahora, con el contexto internacional más complicado en décadas, lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra de Prisa que a la guerra de Ucrania", ha afirmado.



Dicho esto, el líder del PP ha solicitado a Sánchez que "no le haga también un daño irreparable a la compañía Telefónica". "No juegue con una empresa cotizada. No juegue con una empresa estratégica. No juegue con multinacional española. No juegue con un millón de accionistas y con más de 100.000 empleos", ha demandado en el Pleno de la Cámara.



Según Feijóo, el presidente del Gobierno tiene "miedo a la verdad" y "a la libertad" y por eso "quiere controlar la información pública". El Grupo Popular ya ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro López y del presidente de Telefónica para informar de esa reunión con el CEO de Vivendi el pasado mes de febrero en París.

Declaraciones de Sánchez

Aparte de cargar contra Feijóo por no "cesar" a Mazón tras la dana, Sánchez ha centrado parte de su duelo parlamentario con el líder del PP en hablar sobre el gasto en defensa, presumiendo de ser el presidente que más veces ha dado cuentas ante el Parlamento.



"En seis años y nueve meses que llevo al frente del Gobierno, he comparecido en 34 ocasiones. Yo soy el presidente del Gobierno que más ha comparecido ante las Cortes Generales de la historia de la democracia", ha proclamado, subrayando después que Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia solo lo hizo "10 veces en el Parlamento gallego".



Además, Sánchez ha asegurado que en los últimos siete años el Gobierno de España "ha aumentado en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa" y "en 120.000 millones el presupuesto social". Además, ha dicho que ha subido "en 30.000 millones de euros" los recursos destinados a la transición ecológica, acompañado todo ello de "una política fiscal responsable" y reducción del déficit público y la deuda pública.



El jefe del Ejecutivo ha recordado que fue en el 2014, con el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando se comprometió por parte de España llegar al 2% del PIB en defensa y ha resaltado que cuando él llegó a Moncloa "el presupuesto en defensa estaba en el 0,9% del PIB", "a años luz de llegar al 2%".



"Y eso es lo que pasa con el PP cuando gobiernan. Que ustedes prometen, pero luego incumplen. Y gracias a la política económica de este Gobierno, hoy España está en condiciones de cumplir aquello que ustedes comprometieron", ha espetado a la bancada del Grupo Popular.