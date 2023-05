ORTIGUEIRA | Juan Penabad (PSOE): "Coido que imos revalidar o goberno; é o que sinto cando falo cos veciños"

Considera Juan Penabad Muras, alcalde y candidato del PSOE a los comicios, que “imos revalidar o goberno co apoio maioritario dos veciños, é o que sinto ao falar con eles cada día”, asevera. Un cariño que pudieron sentir “no acto inicio de campaña”. Cree que en estos doce años “xa me coñecen ben, saben que estou ao pé deles, no concello ou nas parroquias”. De lo que más satisfecho se siente el actual alcalde es de haber mejorado la precaria situación económica del Concello. “Un traballo complicado pola débeda que nos quedou dos gobernos do PP. Saldouse e saímos do plan de axuste en xullo do ano pasado. Agora a débeda é de cero euros, cun promedio de pago de 23 días e cartos aforrados, e todo isto sen subir impostos e manter servizos”.

Recuerda que durante la pandemia fueron de los primeros Concellos en repartir mascarillas casa a casa, haciendo una “moi boa xestión da crise”. También se siente satisfecho de que la gente le diga que es un vecino más “tratando a todos por igual, sen ter en conta onde viven ou a quen votan, algo que antes non pasaba”, matiza. Asegura que quedan muchas cosas por rematar y confía en que las sensaciones se transformen en votos y seguir al frente de la Alcaldía tras el veredicto de las urnas.