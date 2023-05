ORTIGUEIRA | Juan Calvín (PP): "Muras en oito anos empeorou moi notablemente a vida dos veciños de Ortigueira"

Juan V. Calvín se presenta como candidato del PP con el objetivo de “gañar coa maioría suficiente que permita facer goberno, para o que traballamos con ilusión”. Asegura que “Muras, en oito anos, empeorou notablemente a vida dos veciños. Pecharon servizos e infraestruturas como os museos, o albergue de Mera, autocaravanas de Loiba, o Centro de Interpretación de Visitantes, centros sociais, etc.”

Sostiene que el gobierno socialista “deixa unha débeda de 1,8 millóns de euros coa Deputación e ten sen pagar todos os convenios coas distintas asociacións deportivas e culturais. Non creou emprego e mantén máis de120 personas nas listas de espera do SAF, cunhas traballadoras que levan máis de dous anos sen vacacións”. Asegura que las pistas y carreteras están “destrozadas” y que la gestión ha sido “caótica”. Afirma que “o programa do PP quere ser ilusionante para a cidadanía, centrándose na solicitude da UVI móbil, pistas de pádel cubertas, creación dun ciclo formativo de grao medio en Dependencia, un novo polideportivo, axudas para mozos emprendedores, unha unidade de atención temperá, eliminación das listas de espera no SAF, creación novas prazas atención diurna, un museo do festival Celta e a da Casa da Xunventude”.