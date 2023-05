ORTIGUEIRA | Isabel Rego (Xunto a ti): "Hai moito que mellorar, case todo, pero o prioritario é a atención ás persoas"

Xunto a Ti (XA) es otra formación independiente que irrumpe en el panorama electoral ortegano de mano de Isabel Rego, que ya formó parte del gobierno de Juan Penabad. Un partido que nace “da necesidade de ter unha alternativa á dereita que conforman Muras, Primeiro Ortigueira e o PP”, dice. La idea surgió hace dos años, “desde que tres concelleiras abandonaron o equipo de goberno. A unhas expulsáronnos e as outras abandonárono ao comprobar que o interese que primaba no goberno municipal, non era o interese xeral”, apunta.

Añade Rego que decidieron unirse, pues sus ideales políticos se centran “en servir á veciñanza, asegurar os servizos básicos, mellorar a súa calidade de vida e volver poñer a Ortigueira como cabeza de comarca, que nunca debeu abandonar”. Son prioridades de XA la atención a los mayores, asegurar el acceso a servicios básicos a todos los vecinos y “limpar e mellorar a imaxe do casco urbano, mellorar os accesos ás vivendas...”. Los principales puntos de su programa, que califica de “sinxelo, humilde e realista”, se centran en lograr fijar población manteniendo unos servicios básicos de calidad y optimizar “o aproveitamento dos nosos recursos que son moitos, empezando polos turísticos, poñendo en valor o patrimonio local”.